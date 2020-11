Ein 67-Jähriger hat am Mittwoch am Radolfzeller Bahnhof eine Streife der Bundespolizeiinspektion Konstanz beschäftigt. Wie die Polizei mitteilt, trug der Mann keinen Mund-Nasen-Schutz und wurde deshalb von den Beamten ermahnt. Weil er auch mehrmaligen Aufforderungen, die Maske anzulegen, nicht nachkam und auch keine Befreiung von der Tragepflicht vorweisen konnte, erhoben die Polizisten seine Daten und leiteten sie an das zuständige Ordnungsamt weiter. Dieses entscheidet nun über die Einleitung eines Bußgeldverfahrens.

Seit dem 2. November intensiviert die Bundespolizei den Einsatz unter anderem in Bahnhöfen, um einen zusätzlichen Beitrag für die Bundesländer bei der Pandemiebekämpfung zu leisten. Seit Beginn der Kontrollmaßnahmen wurden in Bahnhöfen und Zügen im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Konstanz über 770 Personen festgestellt, die gegen die Maskenpflicht verstoßen haben, heißt es in der Mitteilung.