Bei einem Fahrzeugbrand in der Köllinstraße ist am Montagmorgen ein Schaden in Höhe von rund 60.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Demnach habe ein 47-jähriger Mann einen Mercedes gegen 4.30 Uhr auf Höhe der Hausnummer 33 abgestellt. Kurz darauf habe der Mann festgestellt, dass unter seinem Wagen Flüssigkeit, vermutlich Benzin, auf die Straße tropfte und sofort Feuer fing, so die Polizei.

In der Folge sei der brennende Sprit über die Fahrbahn zu zwei weiteren abgestellten Fahrzeugen, einem BMW X83 und einem Mercedes Sprinter, geflossen und habe diese ebenfalls in Brand gesetzt.

Feuer beschädigt auch angrenzende Häuser

Polizei und Feuerwehr hätten deshalb vorsorglich die beiden angrenzenden Wohnhäuser geräumt, an denen Fenster und Rollläden durch die starke Hitze ebenfalls beschädigt worden seien. Die mit 22 Mann ausgerückte Feuerwehr habe die brennenden Autos schließlich löschen können. Die Wasserwerke hätten sich abschließend um das verunreinigte Löschwasser, die technischen Betriebe um die Reinigung der Fahrbahn gekümmert.

An den Wagen sei laut Polizei ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden, an den Gebäuden von 10.000 Euro.