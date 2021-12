Ein Weihnachtsgeschenk der besonderen Art überreichte die Ideenschmiede Radolfzell an Elisabeth Burkart, die Vorsitzende des Freundeskreises Asyl Radolfzell. Es handelte sich laut einer Pressemitteilung um 500 Euro, die der Freundeskreis im Jahr 2022 für Bildungsprojekte im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung einsetzen soll. Der Vorschlag zur entsprechenden Kontaktaufnahme sei im Oktober auf der diesjährigen Mitgliederversammlung der Ideenschmiede gemacht worden. Die Ideenschmiede Radolfzell unterstützt satzungsgemäß die Bildungsarbeit in Radolfzell mit eigenen Projekten oder durch Spenden zur Unterstützung der Bildungsarbeit von Radolfzeller Einrichtungen.

Die Ideenschmiede habe dabei traditionell einen erweiterten Bildungsbegriff im Blick. Bildung sei danach nicht nur die Aneignung von Wissen und Fertigkeiten, sondern insbesondere auch die Persönlichkeitsentwicklung und soziale Bildung. Bildungsarbeit finde in Radolfzell zum großen Teil in Vereinen statt, in vielen Sportvereinen, aber auch in Vereinen mit kulturellen Schwerpunkten.

Pläne sollen nun verwirklicht werden

Der interkulturelle Austausch stehe naturgemäß auch im Fokus der Arbeit des Freundeskreises Asyl. Für die Geflüchteten habe dieser Austausch allerdings eine existenzielle Bedeutung. Seit Beginn der Corona-Pandemie seien auch hier Möglichkeiten des Freundeskreises Asyl deutlich eingeschränkt, sei es im Café, der zentralen Begegnungsstätte, bei den Deutschkursen oder im Garten-Projekt. Mit der Spende möchte der Freundeskreis zum einen im Universum-Kino eine Filmvorführung planen und durchführen, bei der kulturelles Erleben filmisch vermittelt wird. Die Auswahl des Films werde nun auf den Weg gebracht. Außerdem sei ein Sommerfest der Begegnungen als weiterer Wunschtraum damit in größere Nähe gerückt.

Die Ideenschmiede sei sich bewusst, dass die Pandemie gerade diese Typen von Veranstaltung derzeit ausschließt. Sie verstehe ihre Spende jedoch als Signal der Hoffnung und Ermutigung zu Weihnachten, dass sich die Bedingungen in 2022 verbessern mögen.