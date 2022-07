Die Zahl der Wohnungseinbrüche sank in Baden-Württemberg zum siebten Mal in Folge auf den tiefsten Stand seit über 50 Jahren. Es ist eher ein Zufall, dass die Firma EAK – B.I.S. Security zeitgleich ihren 50. Geburtstag feiert. Obwohl: Der Innenminister von Baden-Württemberg, Thomas Strobl, bringt bei der fünften Vorstellung des Sicherheitsberichts der Landesregierung und der polizeilichen Kriminalstatistik 2021 den Rückgang der Fallzahlen vor allem mit zwei Faktoren in Verbindung: mit der Prävention und der Strafverfolgung. Genau da kommt die EAK – B.I.S. Security als Faktor zurück ins Spiel. Deren elektronische Sicherheitssysteme machen es nämlich Einbrechern seit 50 Jahren schwerer und die Strafverfolgungen leichter – mit individuell angepasstem Einbruchschutz für Privatwohnungen und Unternehmen wie auch mit einer Videoüberwachung. Aber ebenso mit einer Zutrittskontrolle für ausgewählte Personenkreise sowie mit ausgeklügelten Alarmierungssystemen bei Einbrüchen oder Bränden. Denn nichts ist wertvoller als der Schutz der Menschen und Sachwerte eines Betriebs.

Vertrauen als größtes Pfand

„50 Jahre sind für einen handwerklichen Fachbetrieb eine Hausnummer“, betont der Geschäftsführer der EAK – B.I.S. Security, Karl-Heinz Pfeiffer-Wallrafen, mit Blick auf die Feier. Ein Marker des langjährigen Erfolgs ist sicherlich das Vertrauen, das der Radolfzeller Betrieb für elektronische Sicherheitssysteme bei seinen Kunden genießt. Dies lässt sich gut am Kundenstamm ablesen: Die EAK – B.I.S. Security hat über 3200 Kunden und betreut mehr als 7500 Sicherheitsanlagen im Süden von Baden-Württemberg. Privatpersonen machen etwa ein Drittel der Kunden aus. Zwei Drittel kommen aus der Industrie, dem Gewerbe und dem Einzelhandel. Zu den Kunden der EAK – B.I.S. Security zählen auch Sparkassen und Banken, Juweliere und Aussteller wie auch Behörden. „Im Grunde betreuen wir einen Kunden ein Leben lang“, sagt der Geschäftsführer. Und das rund um die Uhr – sofern der Kunde mit einem Servicevertrag an den Betrieb verbunden ist. Meist wachsen die elektronischen Sicherheitssysteme mit den Neubauten oder Anbauten der Kunden mit. Oder mit der Sanierung von Altbeständen. Das kann als ein Zeichen für das vom Kunden entgegengebrachte Vertrauen gewertet werden.

Die Firmengeschichte

Das Unternehmen EAK – B.I.S. Security wurde 1972 gegründet. Die Kürzel im Firmennamen beschreiben anschaulich die Geschichte der Unternehmung. Vor 50 Jahren wurde bereits das Siegel EAK für „Elektronische Alarmsysteme und Komponenten“ eingeführt. 1996 trat Karl-Heinz Pfeiffer-Wallrafen in den Betrieb ein. Das Unternehmen bestand damals im Prinzip aus zwei Firmen. Die eine produzierte den Alarmanlagenbau, die andere baute ihn ein. Sechs Jahre später trennten sich die beiden Firmen. Karl-Heinz Pfeiffer-Walraffen übernahm als Geschäftsführer den Anlagenbau und stellte ihn als sogenannten Errichter-Betrieb von Alarmierungssystemen auf.

Wachstum der Firma

Die EAK – B.I.S. Security beschäftigt 15 Angestellte und Techniker sowie einen Auszubildenden. Unter der Leitung des Geschäftsführers wuchs die Zahl der Mitarbeiter um das Dreifache. Dabei spielten der Wandel der Zeit mit höheren gesetzlichen Auflagen und die neuen Technologien eine Rolle, so der Sohn und Prokurist, David Wallrafen. Vor sechs Jahren übernahm David Wallrafen den Vertrieb und die Kundenberatung von seinem Vater. Die Auftragsbücher sind gefüllt. Gerne würde der Fachbetrieb weiter wachsen, denn der Bedarf an elektronischen Sicherheitssystemen ist groß. Doch der Geschäftsführer Karl-Heinz Pfeiffer-Wallrafen macht keinen Hehl aus dem Fachkräftemangel. Aktuell bildet der Fachbetrieb seinen Nachwuchs für IT System Elektroniker selber aus.

Was bekommt der Kunde?

Ein Blick auf die Homepage zeigt, wie der Fachbetrieb funktioniert. Vergeblich sucht man dort ein konkretes Angebot – weder über ein Alarmierungssystem oder eine Kamera für die Videoüberwachung noch über deren Kosten. „Dafür sind wir einfach ein Fachbetrieb und kein Einzel- oder Großhändler und auch kein Online-Shop“, erläutert der Geschäftsführer.

Im Grunde begreift sich der Fachbetrieb als Ansprechpartner rund um das Thema Sicherheitstechnik. Gemeinsam mit den Kunden plant man hier Sicherheitslösungen. Die Kernleistungen sind breit angelegt. Sie umfassen die fachgerechte Beratung, Projektierung, Montage und Inbetriebnahme der elektronischen Sicherheitssysteme sowie einen langjährigen Service. Über einen Link auf der Homepage geht es zur Kontaktaufnahme mit dem Fachbetrieb.

Wurde der Kontakt seitens des Kunden hergestellt, informiert sich David Wallraffen gleich zu Beginn mit einem Luftbild über die Gebäudestruktur des Unternehmens oder privaten Anwesens. Beim Erklären des Ablaufs huscht ihm ein Schmunzeln über das Gesicht: „Wir schauen über Google Maps auf die Adresse. Das ist nicht nur für Einbrecher sinnvoll, sondern auch für uns.“

Schnell erkennt sein geübtes Auge die Strukturen und Überschneidungen an den Gebäuden. Dann stellt er mit dem Kunden einen persönlichen Kontakt für eine Beratung vor Ort her. Dabei gibt der Kunde dem Fachbetrieb das gewünschte Schutzziel vor. Das kann zum Beispiel der Schutz der Außenhaut des Gebäudes sein, eine Freiflächenüberwachung oder eine Zutrittskontrolle für Beschäftigte oder Lieferanten, die sich räumlich beschränkt auf dem Betriebsgelände aufhalten dürfen.

Jeder Betrieb ist einzigartig

Wenn Wallrafen ein Sicherheitskonzept für seinen Kunden erstellt, heißt es immer: Was möchte der Kunde? Gegen was will er sich schützen? Möchte er nur die Räume mit Alarmanlagen sichern oder eine Videoüberwachung im Außen- und Innenbereich installieren? Möchte er sich vielleicht mit einer Brandmeldeanlage gegen Feuer und Rauch und damit auch vor einem Betriebsausfall sichern? Oder möchte er ein System installieren, das einen Wachdienst informiert, Fenstern und Türen auf dessen Verschluss prüft oder will er sogar ein gekoppeltes Management für elektronische Arbeitsabläufe im Objekt installieren? Diese Bedürfnisse kann nur ein Gespräch vor Ort eruieren. Das hat vor allem einen ganz praktischen Grund: Jeder Betrieb oder jedes Unternehmen ist einzigartig und bedarf eines individuellen Schutzes. Nur so können Sicherheitsbedürfnisse in Erfahrung gebracht werden und die dafür passenden Anlagen installiert werden.

Smart Home und Smart Office

Smart Home oder Smart Office bezeichnet intelligente, miteinander verschaltete Steuerungen. Sie umfassen Automationsverfahren zur Vernetzung von technischen Geräten. So kann es sinnvoll sein, dass sich im Betrieb bestimmte Stromkreise abschalten, um Energie zu sparen oder um die Brandlast im Betrieb zu reduzieren, wenn man das Gebäude verlässt. Wenn bestimmte Türen zugezogen werden, können sich diese automatisch verriegeln lassen. Ein Transponder, der an das Lesgerät gehalten wird, kann die Sicherheitssysteme scharf stellen und wieder entschärfen, um die Türen zu entriegeln.