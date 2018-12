von Georg Lange

Gesellig, humorvoll, besinnlich und auch ein wenig politisch – der Seniorenrat von Radolfzell hat in das Mehrgenerationenhaus zu seiner traditionellen Adventsfeier eingeladen. Die Räte begrüßten rund 50 Senioren, halfen ihnen aus den Mänteln, bedienten sie an liebevoll dekorierten Tafeln mit Kaffee, Tee und Stollen und gaben mit einem kurzweiligen Programm einen launigen Einstieg in die Vorweihnachtszeit. Dabei entpuppte sich Seniorenrat Roland Wiedenbach als unterhaltsamer Unterhalter sowie Rätin Anita Schaffner als Musikantin am Keyboard für gemeinsam gesungenen Weihnachtslieder.

Einige Themen und Termine für 2019 stehen schon fest

Vorsitzender Xaver Müller versprach, dass sich der Seniorenrat auch im neuen Jahr für die Anliegen der älteren Bürger einsetzt. Angesichts steigender Mieten wird der Rat in seiner Sitzung am Dienstag, 15. Januar, im Spital Heiliger Geist über die Möglichkeit von Wohngeldbezügen informieren. Am Donnerstag, 24. Januar, will er dem Hospizverein in der Residenz Pro Seniore eine Plattform geben, um dessen Arbeit vorzustellen. Und im März lädt der Rat Experten ein, die über falsch berechnete Renten- und Sozialbescheide sprechen wollen.

Ein weiteres Thema für den Seniorenrat ist der Neubau und Verkauf des Pflegeheims: Der Gemeinderat hätte sich noch darüber zu äußern, wie er der Spitalstiftung dazu verhilft, ausstehende Mittel in Höhe von rund zwei Millionen Euro zu ermöglichen. Das sagte der Vorsitzende Xaver Müller. Der Seniorenrat sei sehr daran interessiert, dass die Pflegeeinrichtung in kontrollierbaren Händen läge und nicht in jenen von Investoren.

Beim Adventskränzchen vertieften sich Senioren in angeregte Gespräche mit ehemaligen Bürgermeistern, Kürschnerinnen, Computerfachmännern, Gartenbauingenieuren oder Straßenbautechnikern. Besucher erlebten eine Fundgrube langjähriger Lebenserfahrung. Unter den Gästen war auch Elfriede Weber, die als einer der ersten Seniorinnen in den Beirat gewählt wurde. Der Seniorenrat feiert im nächsten Jahr sein 25-jähriges Bestehen.