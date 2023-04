Bei einem Unfall auf der Steißlinger Straße ist am Dienstagnachmittag ein Radfahrer schwer verletzt worden. Laut der Polizei war eine 22-jährige Autofahrerin von der Kasernenstraße kommend auf die Steißlinger Straße abgebogen. Dabei sei sie mit einem vorfahrtsberechtigten und auf dem Radweg fahrenden 45-Jährigen auf einem Pedelec zusammengestoßen.

Der Mann sei gestürzt und habe sich so Verletzungen zugezogen. Ein Rettungswagen habe ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto sei ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro entstanden, den Schaden am Fahrrad schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro.