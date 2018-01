Radolfzell 42. Naturschutztage im Milchwerk sind eröffnet

Die Umweltverbände wollen vor allem den verbrauch von Pestiziden in der Landwirtschaft eindämmen. Dieser soll für das massive Insektensterben verantwortlich sein.

Eine konsequente Verringerung der Pestizide und ein Ausbau der ökologischen Landwirtschaft fordern BUND und Nabu im Vorfeld der 42. Naturschutztage im Radolfzeller Milchwerk. Johannes Enssle, Landesvorsitzender des Nabu und Sylvia Pilarsky-Grosch, BUND-Landesgeschäftsführerin haben im Vorfeld ihre ausgearbeiteten Ziele und Forderungen an die Politik zu diesem Thema erläutert. Bis 2025 soll der Einsatz von Pestiziden in Baden-Württemberg halbiert werden. Die Mittel aus der Gruppe der Neonicotinoide sowie das Totalherbizid Glyphosat sollen komplett verboten werden. "Wir fordern eine komplette Kehrtwende in der Landwirtschaft", sagt Johannes Enssle.

Vor allem im Obstbau in der Bodenseeregion würden Pestizide verwendet. In den Landkreisen Konstanz, Bodenseekreis und Ravensburg gebe es mit 9000 Hektar rund die Hälfte aller Obstplantagen in Baden-Württemberg. Im Wasser mehrere Bäche würden die Umwelt-Qualitätsnormen für verschiedene Pestizide überschritten, behauptet Enssle. "Diese Gifte töten Insekten ab, die für andere Tiere, wie Vögel oder Fledermäuse überlebenswichtig sind", sagt der Nabu-Landesvorsitzende. Das Land habe eine Pestizidreduzierungsstrategie verabschiedet, Nabu und BUND hätten hierfür die notwenigen Ziele formuliert. "Unser klares Ziel sollte es sein, weniger Pestizide zu benutzen", so Enssle. Weiter fordern die Umweltverbände eine bessere Förderung der ökologischen Landwirtschaft, in der diese Gifte ohnehin nicht verwendet werden.

Hierbei soll die Landesregierung als gutes Beispiel voran gehen. Wo die Landesregierung Einfluss nehmen kann, sollen Bio-Lebensmittel bevorzugt werden, wie beispielsweise in Kantinen. Auch auf den Flächen der Landesregierung soll ökologische Landwirtschaft vorangetrieben werden, sagt Sylvia Pilarsky-Grosch vom BUND. Grundlage für diese Forderungen ist eine viel beachtete Studie aus Krefeld, die besagt, dass es in den vergangenen 30 Jahren ein massives Insektensterben, zum Teil bis zu 80 Prozent, gegeben hat. Als eine Hauptursache wird die intensive Landwirtschaft genannt.

Offiziell eröffnet wurden die Naturschutztage vor rund 200 Besuchern im Milchwerk von Brigitte Dahlbender, BUND-Geschäftsführerin und dem Radolfzeller Oberbürgermeister Martin Staab. "Die Herausforderungen werden immer größer. Wir tanken bei den Naturschutztage Kraft für den täglichen Einsatz für den Umweltschutz", sagte Brigitte Dahlbender zur Begrüßung. OB Staab fühlte sich den Umweltverbänden als Oberbürgermeister der selbst ernannten "Umwelthauptstadt am See" nahe. Auch die Stadtverwaltung habe sich eigene Ziele auf die Fahne geschrieben. Vier von 14 Schlüsselprojekten des Stadtentwicklungsplans sollen Radolfzell grün halten. Szenenapplaus gab es, als OB Staab den Besuchern aus der ganzen Bundesrepublik von der Erhöhung der Parkgebühren und der Senkung des Bustickets berichtete.

In den kommenden drei Tagen wird es Fachvorträge von renomierten Wissenschaftlern, wie Werner Konold vom Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften der Uni Freiburg. Er wird über Biodiversität und Klimawandel sprechen. Über die EU-Agrarpolitik und die Herausforderungen und Chancen für die Landwirtschaft wird Alois Heißenhuber von der Kommission Landwirtschaft und Umwelt am Umweltbundesamt berichten. An den Naturschutztagen insgesamt an die 1000 Besucher erwartet.

Zur Diskussion

Ihre klaren Ziele werden die Umweltverbände BUND und Nabu direkt an den baden-württembergischen Ministerpärsidenten Winfried Kretschmann richten können. Er wird heute, 5. Januar, um 9 Uhr im Milchwerk zum Thema Biodiversität sprechen. "Wir sind nicht nur auf einen politischen Vortrag gespannt, sondern auch was Kretschmann als Biologe zu dem Thema zu sagen hat", sagt Sylvia Pilarsky-Grosch, BUND-Landesgeschäftsführerin.