Bei einem Unfall, der sich am Freitagmittag auf der Böhringer Straße ereignet hat, ist ein Rollerfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, habe ein 59-jähriger Autofahrer aus einem Parkplatz auf die Straße ausgeparkt. Dabei sei er mit einem 81-Jährigen auf einem Roller zusammengestoßen. Der Mann sei gestürzt. Ein Rettungswagen habe ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen sei ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 4000 Euro entstanden.