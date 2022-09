Radolfzell vor 8 Minuten

400 Jahre Musiktradition: Radolfzeller Stadtkapelle trifft am Wochenende auf Basler Stadtmusik

Beide Kapellen haben in diesem Jahr etwas zu feiern. Die Radolfzeller Stadtkapelle wird 250, die Basler Stadtmusik 150 Jahre alt. Dies feiern die Musiker in einer gemeinsamen Matinée am Sonntag, 25. September.