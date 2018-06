Radolfzell 350 Jongleure zeigen ihre Kunst bei "Drop am See" auf der Mettnau

Das elfte "Drop am See" war aus Veranstaltersicht ein voller Erfolg: Neulinge wie Könner probten ihre akrobatischen Fähigkeiten, viele Besucher schauten sich das Ergebnis an. Und auch ein Unwetter brachte die Akrobaten nicht aus der Ruhe.

Das elfte Jongliertreffen "Drop am See" hat einmal mehr bewiesen, dass es im Herzen der Künstler und Radolfzeller angekommen ist: Die maximale Teilnehmerzahl von 350 Jongleuren, Akrobaten und solchen, die es werden wollen, war erreicht und die Zuschauerbänke waren voll, wenn diese ihr Können zeigten. Von Donnerstag bis Sonntag fand in Radolfzell die "Drop am See"-Convention auf Einladung des gleichnamigen Vereins statt. Alle gestalten mit die Veranstaltung mit, probierten Neues, erweiterten ihr Können und hatten auch die Gelegenheit, das spontan vor Publikum zu zeigen. Entsprechend umtriebig ging es auf dem Areal des Turnvereins und in der Tennishalle auf der Mettnau zu.

Auf dem gesamten Gelände mit seiner malerischen Lage am Markelfinger Winkel waren Kleingruppen und Einzelpersonen beinahe permanent damit beschäftigt, sich in der Jonglage zu üben oder gemeinsam Keulen fliegen zu lassen, am Vertikalseil zu üben oder die klassischen Jonglierbälle in der Luft rotieren zu lassen. Davon ließen sie sich nicht einmal am Donnerstag abbringen, als in den Abendstunden ein kräftiges Gewitter über Radolfzell hinwegzog. Ein Großteil der Teilnehmer war in einem Zeltlager an der Strandbadstraße untergebracht, das gegen 20 Uhr von dem Vereinsvorsitzenden Christian Effern vorübergehend evakuiert werden musste. "Für die Teilnehmer war das gar kein Problem. Sie haben dann einfach zwei Stunden in der Tennishalle weiter geübt", sagte Effern am Samstag im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Die Verantwortlichen zeigten sich sehr zufrieden mit dem gesamten Ablauf des elften "Drop am See". Wie in den Vorjahren sorgte eine bunte Mischung von Anfängern bis hin zu gestandenen Künstlern für eine schöne Atmosphäre auf dem Gelände des Turnvereins. Am Freitagabend ging es dabei richtig heiß zu. Denn das Programm sah eine Feuerjonglage mit verschiedenen Elementen und Gegenständen vor, bei der jeder mitmachen konnte. Viele Menschen fanden sich auch am Samstagabend ab 19 Uhr am Konzertsegel ein, wo zehn verschiedene Vorführungen gezeigt wurden. Einer der Gründer der Veranstaltung, Uwe Schmitt, moderierte dabei. Er wohnt seit fünf Jahren in Augsburg, kehrt aber mindestens einmal im Jahr nach Radolfzell zurück, um beim "Drop am See" dabei zu sein. "Es ist einfach immer wieder schön am See und beim Drop", schwärmte er. Ankündigen konnte er Mischung aus Jonglage- und Akrobatiknummern, die von rund 500 Zuschauern am Konzertsegel bestaunt wurden. Auch hier war die gesamte Bandbreite vertreten. Von den beiden elfjährigen Mädchen Jana und Amelie, die Akrobatik zeigten, bis hin zu echten Jonglage-Profis wie Markus Furtner mit den "Devilsticks", der bereits in vielen Ländern aufgetreten ist. Dieser Höhepunkt mit viel Applaus des Publikums war für die Künstler nicht nur eine Bestätigung ihres Könnens, sondern auch eine echte Bereicherung des Radolfzeller Kulturkalenders. Und diese gab es am Samstag sogar kostenlos – wer wollte, konnte die Kunst mit einer Hutspende belohnen.