von Gerald Jarausch

Über das gesamte Pfingstwochenende waren in Radolfzell rund 350 Jonglage-Künstler in Radolfzell zu Gast. Das Jonglage-Treffen „Drop am See“ ist zwar nur eine von vielen Veranstaltungen dieser Art in Deutschland, kann aber vor allem mit einer besonders schönen Umgebung und Lage bei den Besuchern punkten. „So ein Gelände, wie wir es hier bieten können, ist schon einmalig“, befand Christian Zander, Mitglied im Organisationsteam des Vereins Drop am See nicht zu unrecht.

Die Vertikalseilkünstlerin Kadda Aerialist wickelt sich kopfüber in ein Tuch ein. Auch solche Formen der Artistik sind bei Drop am See mittlerweile zu finden. | Bild: Jarausch, Gerald

Dieser Vorzug hat sich in der Jonglage-Szene herumgesprochen. Nicht zuletzt aus diesem Grund sind internationale Besucher und Teilnehmer keine Seltenheit. Das war auch an diesem Wochenende wieder so. Neben den deutschsprachigen Teilnehmern fanden sich Jongleure aus Frankreich, der Schweiz und sogar aus den USA.

Das Lob über den schönen Platz auf dem Gelände des Turnerheims war deshalb ebenfalls international. „I love this place“ (Ich liebe diesen Ort“) war die knappe und präzise Beschreibung einer amerikanischen Teilnehmerin.

Angenehm entspannte Atmosphäre

Was den Aufenthalt auf dem Gelände unter anderem so angenehm macht, ist die auch für Gäste wahrnehmbare entspannte Atmosphäre. Während der Convention-Tage konnte man ständig Teilnehmer dabei beobachten, wie sie auf dem Rasen ihre eigenen Fähigkeiten verbessern wollten oder sich gegenseitig etwas beibrachten.

Neben den klassischen Jongleuren mit Keulen sah man Künstler, die bestimmte Tricks mit einzelnen Utensilien einstudierten oder Kleingruppen, die sich spielerisch verschiedene Objekte gleichzeitig zuwarfen. An anderer Stelle versuchten sich vornehmlich jüngere Teilnehmer am Vertikalseil, das man in ähnlicher Form aus dem Zirkus kennt. In jedem Fall schwebte über allem eine ruhige, verspielte Atmosphäre.

Optimale Bedingungen zum Trainieren und zur Inspiration

Genau diese Stimmung lobte unter anderem die Vertikalseilartistin Kadda Aerialist aus München. Die junge Frau war das erste Mal bei einer Convention dieser Art dabei und lobte nicht nur das breite Angebot der verschiedenen Darbietungsarten, sondern „die schöne Atmosphäre am See“, wie sie sagte.

Für Vereinsmitglieder von Drop am See stellte insbesondere die Durchmischung der Teilnehmer eine positive Entwicklung dar: „In manchen Aktivitäten werden die Akteure ja mit den Jahren einfach nur älter. Aber bei uns haben wir Junge und Alte, Frauen und Männer gleichermaßen“, attestierte Herbert Reuter, ehemaliger Vorsitzender, zufrieden.

Veranstalter freuen sich über gemischte Altersstruktur

Und bei den Teilnehmern handelt es sich obendrein um vorrangig sehr unkomplizierte Menschen, die keine sonderlich hohen Ansprüche an den Komfort stellen. In der Szene pflegt man das Spontane und Unkonventionelle. Auf dem Gelände zelteten manche Familien, andere Teilnehmer waren in der Tennishalle auf der Mettnau untergebracht, während sich manche eine Unterkunft in Radolfzell oder der Umgebung gesucht hatten. Und die Unkonventionellsten nächtigten – zumindest, solange es nicht regnete – einfach in einer Hängematte unter den Bäumen auf dem Gelände.