Zu einem Unfall mit Fahrerflucht ist es am späten Sonntagabend am Kreisverkehr Rickelshausen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, sei ein 35-jähriger Fahrer eines VW Bus gegen 22.15 Uhr von Überlingen am Ried auf der Kreisstraße 6158 in Richtung Radolfzell gefahren. Am Kreisverkehr Rickelshausen sei er mit seinem Fahrzeug in das Heck eines Fords geprallt, dessen 55-jähriger Fahrer am Kreisverkehr verkehrsbedingt habe warten müssen.

Danach sei er weitergefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro zu kümmern. Zunächst sei er in Richtung des Wohngebietw „Ziegelei“ gefahren, habe dann aber umgedreht und sei in Richtung Überlingen am Ried weitergefahren. Eine verständigte Polizeistreife habe ihn jedoch angetroffen und kontrolliert.

Eine Alkoholüberprüfung habe einen Wert von über 1,3 Promille ergeben. Sei Führerschein sei beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt worden. Nun müsse sich der 35-Jährige in einem Strafverfahren für die Fahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Unfall verantworten.