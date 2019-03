von Jennifer Moog

Der 32 Jahre alte Mann aus Singen hatte vergebens versucht, sich vor dem Radolfzeller Amtsgericht als friedfertig und wohltätig zu inszenieren. Genutzt hat es wenig. Er wurde wegen Beleidigung und Bedrohung zu einer Geldstrafe von 900 Euro verurteilt. Dem Angeklagten war von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen worden, im November des vergangenen Jahres einen anderen Mann während eines Telefongespräches nicht nur massiv beleidigt, sondern auch bedroht zu haben.

Angeklagter hat für einen Mitarbeiter angerufen

Der Angeklagte habe im Namen eines seiner Mitarbeiters beim Geschädigten angerufen. Dieser ist der Vermieter des Mitarbeiters. Der Angeklagte habe während des Telefonats gedroht, dem Geschädigten die Mafia vorbei zu schicken, die ihn, laut Anklageschrift, eliminieren und "kalt machen" würden, wenn er nicht sofort die Heizung in der Wohnung des Mitarbeiters wieder einschalten würde. Des Weiteren bezeichnete der Angeklagte den Geschädigten als homosexuell. Er würde sich aufgrund seiner sexuellen Orientierung an Flüchtlingskindern sexuell vergreifen.

Angeklagter weist die Vorwürfe von sich

Der Angeklagte hatte dazu eine ganz andere Geschichte parat: Er habe von seinem Mitarbeiter erfahren, dass bei ihm in der Wohnung die Heizung ausgeschaltet worden sei. Daraufhin habe der Angeklagte ihm angeboten mit seinem Vermieter, dem Geschädigten, zu telefonieren und die Sache zu klären. Laut Aussage des Angeklagten sei es ein harmonisches Gespräch gewesen, in dem er dem Geschädigten anbieten wollte die ausstehenden Mietkosten vorzustrecken. Bedrohend oder beleidigend sei er in keiner Weise gewesen.

Opfer hat noch immer Angst vor der Mafia

Nachdem der sichtlich mitgenommene 59-jährige Geschädigte vernommen worden war, gab die Staatsanwältin dem Angeklagten deutlich zu verstehen, dass es zu einem Freispruch nicht kommen werde. Schließlich sei ein weiteres Verfahren wegen Bedrohung gegen den Angeklagten eingestellt worden. Der Geschädigte gab derweil an, dass er mehr unter den Drohungen und Beleidigungen seines Mieters, als unter denen des Angeklagten bis heute leide. Hauptsächlich habe er Angst, dass die Drohung wahr gemacht würden.

Angeklagter muss Strafanzeige hinnehmen

Dem Angeklagten, der gegen die Strafanzeige Einspruch eingelegt hatte, wurde Nahe gelegt, diesen zurückzuziehen. Die Staatsanwältin erklärte ihm, dass bei einer Verurteilung vor Gericht er mit einer wesentlich höheren Strafe rechnen müssen, als die im Strafantrag gefordert wurde. Da er sich geweigert hatte seine finanziellen Verhältnisse offen zu legen, müsse die Strafe daher auf einer Schätzung beruhen. Außerdem könne bei einer Verurteilung das eingestellte Verfahren gegen den Angeklagten wieder aufgenommen werden. Der Angeklagte nahm schließlich seinen Einspruch gegen den Strafantrag zurück, was einem Geständnis gleichkommt, und muss 15 Tagessätze zu je 60 Euro zahlen. Der Geschädigte zeigte sich danach sichtlich erleichtert, dass an der Drohung nichts dran ist.