Vermutlich auf Grund eines Schwelbrandes in der Nähe eines Sicherungskasten ist ein fast fertiggestelltes Gebäude in der Straße „Im Tal“ ausgebrannt. Die Feuerwehr brauchte mehrere Stunden, um den Brand zu löschen.

Bei einem Brand in der Straße „Im Tal“ ist am Dienstagmorgen der Rohbau eines fast fertiggestellten Einfamilienhauses zerstört worden. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit. Demnach seien die Feuerwehren Radolfzell, Stahringen,