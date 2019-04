von georg lange

Er ist der einzige Osterbrunnen am Bodensee. 24 Kubikmeter Thuja-Zweige wurden von sechs Helferinnen der Dorfgemeinschaft in aufwendiger Bastelarbeit geschnitten, gebündelt und mit rund 2800 Metern Blumendraht an das über drei Meter hohe Stahlrohrgerüst gebunden und mit mehr als 3000 bunten wie kunstvoll bemalten Ostereiern besteckt. Männer holten das Geäst der Thujen von Markelfinger Spendern ab, transportierten am Vortag der festlichen Einweihung die zerbrechlichen Teile des Osterbrunnens an den Dorfbrunnen und bauten ihn mit einem Kran zusammen.

Radolfzell Ein Brauch aus Bayern etabliert sich: Der Markelfinger Osterbrunnen wird immer prächtiger Das könnte Sie auch interessieren

Den Markelfinger Helfern ereilte beim Zusammenfügen der sechs Bögen, dem ausladenden Kranz und der opulenten Krone einen Schreck: Der neu renovierte Brunnen war höher ausgefallen als die seit drei Jahren verwendete Konstruktion des Osterbrunnens. Ad hoc schweißte die Schlosserei Repnik neue Ständer an die Stahlkonstruktion, die von Helferinnen mit Thuja-Zweigen geschmückt wurden.

Vorbildliches Engagement

Mehr als 130 Gäste begrüßte Initiatorin Veronika Harter am bunt geschmückten Osterbrunnen an der Ampelanlage der Radolfzeller Straße – unter ihnen der Landtagsabgeordnete Jürgen Keck sowie Gemeinderäte der Stadt. Ortsvorsteher Lorenz Thum sieht im Osterbrunnen ein vorbildliches Engagement, das sich für das Wohl der Dorfgemeinschaft einsetze. Kooperator Jörg Waldvogel segnete nach einem Fürbittengebet den Osterbrunnen. In seiner Ansprache holte er die besondere Bedeutung des Leben spendenden Wassers in Erinnerung und dankte den Erbauern von Brunnenanlagen.

Quiz zum Osterbrunnen

Mit humorvollen Anekdoten europäischer Osterbräuche, einem Abriss über die Tradition der vornehmlich im deutschen Sprachraum erstellten Osterbrunnen sowie mit einem unterhaltsamen Quiz bezog Gastredner Jeremias Rieple auf charmante Weise Erwachsene und Kinder in die Eröffnung mit ein. Der Musikverein Markelfingen unterhielt mit einem Bläsersextett.