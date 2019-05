Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, soll der 30-Jährige über eine Dating-Plattform im Internet Kontakt mit einer Frau namens Marina aufgenommen und die Unterhaltung bald auf den Internet-Diensten Facebook und Skype fortgesetzt haben. Dabei sollen erotische Videos ausgetauscht worden sein.

Schließlich soll der 30-Jährige auch seine Handynummer weitergegeben haben. Laut der Polizei soll ihm kurz darauf ein zuvor aufgenommenes Video gezeigt worden sein, in dem er sexuelle Handlungen an sich selbst vornimmt. Der Mann sei zudem dazu aufgefordert worden, weiteren Anweisungen folge zu leisten, sonst werde das Video an seine Facebook-Kontakte weitergeleitet. Der 30-Jährige zeigte den Erpressungsversuch bei der Polizei an, die die Ermittlungen aufgenommen hat.