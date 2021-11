von Georg Lange

Die ehrenwerten Junker von Hohenfriedingen haben ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Genau genommen war die Abteilungsgründung der Narrizella Ratoldi schon vor 26 Jahren. Die Junker haben die Jubiläumsfeiert im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie verschoben und holten sie heuer im Zunfthaus nach.

Der Empfang der Junker fand zunächst in der Zunfthaus-Remise statt. Denn sie wollten ihre Gäste bewusst über die Seestraße ins Zunfthaus leiten – wie sich bei der Feier mit Sektempfang und Drei-Gänge-Menü zeigen sollte.

Neues Klappschild am Eingangstor

Junker fördern die Zunft regelmäßig mit großzügigen Spenden: Dieses Mal mit der Renovierung der Seestraßen-Fassade und mit einem Schild, das kunstvoll über das Halbrund des Eingangstores geschwungen ist. Es kann bei Veranstaltungen senkrecht zur Straße ausgeklappt werden. Närrisch führte Zunftarchitekt Thomas Kauter mit vier amüsant ausgearbeiteten Modellen die Gäste an der Nase herum, ehe er das fünfte und echte enthüllte.

Der Name Junker bedeutet Edelknabe, und meinte eigentlich jungen Herren, die bei Hofe zum Ritter geschlagen wurden. Auf das Alter der närrischen Junker bei der Narrizella bezogen, kann eigentlich nur der Ritterschlagmythos Pate bei der Namensgebung gestanden haben.

„Die Gründung fand 1995 auf der Burg Hohenfriedingen statt, die auf der Gemarkung von Radolfzell liegt“, so Oberjunker Helmut Villinger. Sie wurde vom damaligen Präsidenten Lothar Rapp initiiert und in die Hände des ehemaligen Oberholzers und Ehrenoberjunkers Horst Zimmer gelegt.

Junker pflegen das Brauchtum

Aktuell haben die Junker 16 Mitglieder. Villinger sagt in Bezug auf die Heimattage: Heimat brauche Brauchtum und Brauchtum brauche die Menschen. Das sei es, was die Junker pflegen würden. Hierfür gebe es Ehrennarrenräte. Ein Ehrennarrenrat zeichnet mindestens vier Amtsperioden aus. Zudem könnten Bürger aufgenommen werden, die die Zunft zur Fasnacht honorig unterstützt haben. Die Spenden an die Narrizella finanzieren sich über Mitgliedsbeiträge der Junker.