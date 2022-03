Was könnte der Grund sein, dass der eine Betrieb gedeiht, während ein anderer scheitert? Einen Hinweis darauf liefert ein Handwerksbetrieb aus Moos. Rixen-Dach feiert sein 25-jähriges Bestehen. Das Unternehmen überlebte selbst eine veritable Krise mit einem verheerenden Großbrand der Werkshalle. Wie ein Phoenix entstieg es mit einem stattlichen Neubau – im wahrsten Sinne – aus der Asche.

Der Erfolg des Betriebs liegt in dessen interner Beweglichkeit. Dagmar Rixen spricht von einem „permanenten Optimierungsprozess“, der die Firma seit Anbeginn begleitet. Dachdeckermeister Christoph Rixen sagt dazu: „Sich immer wieder selbst infrage stellen“. Beide reden dabei über die Prozessverbesserung als wichtigsten Faktor der eigenen Unternehmenskultur. Dafür überprüft das Ehepaar immer wieder die Abläufe und optimiert die Organisation. In diese Fußstapfen tritt auch der Sohn Jurji Rixen. Er bereitet den Betrieb auf die Digitalisierung vor.

Erst jetzt wird dem Ehepaar das rasante Wachstum des Dachdeckerbetriebs nach dessen Gründung vor 25 Jahren in einer Garage der Radolfzeller Ortschaft Liggeringen bewusst. Rückblickend wird deutlich, in welcher kurzen Zeit und mit welcher Kraft der Betrieb expandierte. Mit einem Startkapital von 100.000 DM aus einem Kredit für Existenzgründer wuchs die Anzahl der Mitarbeiter schnell auf sechs. Am Anfang baute das Unternehmerpaar Dächer für Architekten, bis sich der Ruf des Dachdeckermeisters herumsprach und die Großaufträge folgten. Dabei zeigte Christoph Rixen auch ein Geschick mit seinem rheinländischen Gesprächstalent und der Fähigkeit, ein stabiles Netzwerk innerhalb der Branche aufzubauen. Er wurde Mitglied im deutschlandweiten Verbund der „100 TOP Dachdecker“ und innerhalb von drei Jahren zum Obermeister der regional ansässigen Dachdeckerinnung gewählt.

Das schnelle Wachstum des Betriebs sei von Dachdeckerkollegen als ungesund gewertet worden, erinnert sich Dagmar Rixen. „Wir wussten gar nicht, dass es solch ein Wachstum geben kann“, sagt sie. „Wir hatten einfach nur auf den Markt reagiert.“ Der Handwerksbetrieb sei außerordentlich gut aufgestellt, sagt Christoph Rixen und gibt gleich mehrere Erfolgsgeheimnisse preis: Die Organisation des Betriebs wurde immer wieder verfeinert, verbessert und modernisiert. „Immer wieder haben wir den gesamten Betrieb infrage gestellt“, so Rixen über die Unternehmenskultur. Dabei investierte der Betrieb in Moos auch in einen Neubau mit weiterer Halle und in die Schaffung eines besonderen Arbeitsplatzes für Kundenzufriedenheit. Eine sogenannte „Kundenwertschätzungsdame“ fragte bei den Kunden nach der Zufriedenheit der Leistung. Durch die gründliche Dokumentation jeder getätigten Leistung sowie einen Katalog an Feedback konnte der Betrieb sich auf die Bedürfnisse einstellen und sich permanent optimieren. Dabei investierte der Handwerksbetrieb in Kampagnen, in Werbefilme, in Fortbildungen und auch in Kultur. Es entstand ein eigenes Franchise für Carports mit Solaranlagen. „Ein Projekt, das letztlich schief ging“, gibt Christoph Rixen zu. Denn mit der Idee war der Betrieb seiner Zeit um 15 Jahre voraus. „Es war die richtige Idee zur falschen Zeit“, urteilt Rixen. Doch auch hier lernte der Betrieb aus den „Fehlern“. Diese Erfahrungen wurden dem Handwerksbetrieb nach dem Prinzip der Prozessverbesserung zugeführt. Und es entstanden eine verbesserte Organisation und neue Service-Dienstleistungen.

In drei Jahren möchte Jurji Rixen den Betrieb übernehmen. Das sei sein kleines Ziel. „Das große Ziel heißt: das 50-Jahre-Jubiläum.“ Der Jungunternehmer sieht sich mittelfristig einem härteren Markt ausgesetzt. Der Bauboom werde zurückgehen, staatliche Förderungen auslaufen und der Markt härter umkämpft werden, so seine Einschätzung. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, setzt Jurji Rixen neben der hohen Qualität des Handwerks auch auf eine wichtige Ressource in modernen Dachdeckerbetrieben, in denen es auch an ausgebildeten Fachkräften mangelt: Auf das Zeitmanagement der eigenen Mitarbeiter – basierend auf der digitalen Technik mit einer ausgeklügelten Organisation, die Mehrwerte für die Mitarbeiter bieten und den Informationstransfer beschleunigen soll. Auch ein neues digitales Projekt für das Angebotswesen soll in zwei Monaten an den Start gehen, wobei Kunden rund um die Uhr Anfragen stellen können. „Aus allem, was man anpackt, kann man einen Nutzen herausziehen“, sagt der Junior.