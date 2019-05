von Michael Jahnke

Radolfzell – Es ist nicht mehr viel Zeit bis zum Wahltag am 26. Mai. Politiker aller Parteien, Listen und Vereinigungen nutzen die verbleibende Zeit, den Wählern ihre Programme und Ziele näher zu bringen. Auch beim Frauennetzwerk geht es um Politik und um Ideen, wie sich Radolfzell weiterentwickeln könnte. Doch eines machte die Versammlung einzigartig: Parteiübergreifend, ohne Absprache mit der jeweiligen Fraktion, präsentierten sich 25 Kandidatinnen für den Radolfzeller Gemeinderat. Sie zeigten an diesem Abend einen anderen Ansatz auf.

Es fängt nach Meinung der Bewerberinnen um einen Sitz im Stadtrat schon bei den Debatten an. „Man braucht doch das, was der Vorgänger schon gesagt hat, nicht wiederholen, nur anders formuliert“, so Derya Yildrim (SPD). Martina Gleich (CDU) sieht das ebenso. „Ich nehme mir immer vor, in den Sitzungen einen Beitrag zu leisten. Der muss dann aber auch dementsprechend formuliert sein und den Kern der Sache treffen“, sagte Gleich, die seit 25 Jahren im Gemeinderat sitzt.

Endlose Debatten brächten nur die Forderung nach weiteren Gutachten mit sich, meinte Carmen Nöken (ebenfalls CDU), die sich erstmals um einen Sitz im Gemeinderat bewirbt. Letztlich führe diese Vorgehensweise dazu, dass städtische Projekte sehr lange brauchen würden, die Planung schon zu Beginn der Umsetzung überaltert wäre.

Nina Löbe-Breimaier (FGL) schilderte, sie habe auf Sitzungen des Stadtrates mehrmals darauf hinweisen müssen, dass man gerade den Pfad der Sachlichkeit verlasse. Dies habe nicht nur den Oberbürgermeister Martin Staab betroffen, sondern auch andere Mitglieder des Stadtparlamentes. So etwas im Plenum zu äußern, dazu gehöre ein gewisser Mut. Nina Löbe-Breimaier sagte dazu: „Ich habe große Achtung vor den Menschen, aber keinen Respekt vor Ämtern.“ Man wolle die Stadt letzlich voranbringen.

Mut zu mehr Engagement

Dass Frauen sich stärker in die Kommunalpolitik einbringen sollen, forderte auch Waltraud Fuchs (FGL). Man dürfe keine Angst vor Diskussionen haben. Dann bereite diese ehrenamtliche Arbeit sogar Freude, weil man erleben könne, dass sich etwas bewege in Radolfzell. Das bestätigte auch Gisela Kögel-Hensen, stellvertretende Oberbürgermeisterin und für die FGL seit zehn Jahren im Stadtrat: „Man lernt sehr viel. Neue Kontakte zu anderen Ratsmitgliedern, Hintergründe zu Sachverhalten. Das hat meine Arbeit immer bereichert. Ich kann die Frauen in Radolfzell nur dazu aufrufen: Engagiert Euch!“

Maria Fülberth kandidiert das erste Mal in Radolfzell. „Ich habe vor dieser Kandidatur großen Respekt, genauso wie vor der Arbeit im Rat. Man hat mir aber gesagt, dass eine Gemeinderatswahl hauptsächlich eine Wahl von Personen ist. Die Wähler wollen Räte, die sie kennen und denen sie vertrauen. Das hat mich überzeugt.“