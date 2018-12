von Marina Kupferschmid

24 Schülerinnen und Schüler der Musikschule Radolfzell haben ihr Jungmusiker-Leistungsabzeichen geschafft. In feierlichem Rahmen nahm Kuno Rauch, Leiter der Stadtkapelle und des Jugendblasorchesters (JBO), in seiner Funktion als stellvertretender Verbandsdirigent die Auszeichnungen des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee vor.

Rauch hob die Leistungsabzeichen als wichtigen Bestandteil der Bläser-Ausbildung hervor. Zum einen seien sie für die Schüler Ansporn, auf ein Ziel hin zu arbeiten, zum anderen sichtbares Zeichen für die musikalische Weiterentwicklung. Daher freue er sich, dass so viele junge Musiker die Prüfungen erfolgreich abgeschlossen haben, darunter elf das Abzeichen in Silber, das Voraussetzung dafür, dass man im JBO Radolfzell mitspielen dürfe.

Fast schon reif für eine Musikhochschule

Außerdem dürfen Alexandra Mascha und Joana Seifert nach einer Woche Intensivkurs stolz auf ihr Goldabzeichen sein. Dafür müsse man, um überhaupt zugelassen zu werden, schon sehr viel Engagement zeigen. Mit diesem Abzeichen schaffe man fast schon die Aufnahmeprüfungen an Musikhochschulen, so Kuno Rauch. Er gratulierte allen erfolgreichen Schülern mit der Bitte: "Macht weiter so! Musik ist eines der schönsten Hobbys, und je mehr man auf seinem Instrument kann, desto mehr Spaß hat man daran." Umrahmt wurde die Feier vom Klarinettenensemble des JBO unter Leitung von Anita Rimmele und von den Blechbläsern des JBO unter Leitung von Kuno Rauch.

Die Prüflinge

Mit Leistungsabzeichen in Gold ausgezeichnet wurden Alexandra Mascha und Joana Seifert (beide Querflöte). Silber: Roxana Dörfer, Maja Richter, Frida Marei Mühlhoff (alle Querflöte); Timo Wirtz, Thorben Bielewski (beide Posaune); Sonja Zhuravel, Lilian Sauer (beide Klarinette); Lukas Kassner, Yannik Franz, Anja Hof (alle Trompete); Silvan Zingrebe (Fagott). Bronze: Malte Burger, Martin Schmid (beide Posaune); Ruben Weiss, Jakob Müller, Paul Schmal, Juri Becher, Lina Kacimi el Hassani, Johanna Reinke, Alexander Jansen (alle Trompete); Fabian Baar (Schlagzeug) und Philipp Kassner (Tenorhorn).