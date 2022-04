Laut der Polizei war eine 23-jährige Autofahrerin in Richtung Allensbach unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr an der B33 sei sie von der Fahrbahn abgekommen und erst über einen Leitpfosten und dann über den Kreisverkehr gefahren. Dabei habe sie ein Verkehrsschild mitgenommen, das sich unter dem Auto verkeilt habe. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro, die Höhe der Schäden am Kreisverkehr, dem Leitpfosten und dem Verkehrsschild sei noch nicht bekannt.