Radolfzell 22-Jähriger randaliert in Flüchtlingsheim

22-Jähriger randaliert in Flüchtlingsheim

Ein betrunkener junger Mann hat in der Herrenlandstraße Dinge um sich geworfen und Flaschen zerbrochen, sodass die Polizei ihn mitnehmen musste,

Ein 22 Jahre alter Bewohner der Asylbewerberunterkunft in der Herrenlandstraße musste am Samstagabend festgenommen werden. Laut Bericht der Polizei soll der Sicherheitsdienst gegen 21 Uhr den randalierenden Bewohner der Polizei gemeldet haben. Als die Beamten eintrafen, sollen sie diverse herumgeworfene Gegenstände sowie zerbrochene Glasflaschen vorgefunden haben. Der 22-jährige, alkoholisierte Randalierer soll sich dem Sicherheitsdienst gegenüber unkooperativ verhalten haben und musste letztlich in polizeilichen Gewahrsam genommen werden um weitere Störungen zu unterbinden.