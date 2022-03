Laut dem Statistischen Bundesamt ist für das Jahr 2021 nach den bis Ende Januar vorliegenden Meldungen der Standesämter mit 775.000 bis 795.000 Geburten in Deutschland zu rechnen. In Radolfzell wurden nach Angaben des Standesamtes 294 neugeborene Kinder registriert – acht mehr als 2020.

Die meisten werden in Singen und Konstanz geboren

Die meisten davon kamen im Singener und im Konstanzer Krankenhaus auf die Welt: 2021 lag Konstanz mit 130 Geburten Radolfzeller Kinder vor Singen mit 117 Geburten. 2020 waren es in Singen 128 Geburten und in Konstanz 110. Für eine Entbindung im Überlinger Krankenhaus entscheiden sich nur wenige Eltern: 2021 wurden dort 19 Radolfzeller Babys geboren, 2020 mit 16 Kindern sogar etwas weniger. Zu Hausgeburten in Radolfzell kam es 2021 bei 13 Kindern – 2020 waren es mit 18 Kindern ein paar mehr. Die übrigen Geburten verteilen sich auf andere Orte.

Radolfzell Bürgermeisterin Monika Laule zum Krankenhaus-Gutachten: „Die Schließung des Hauses ist inakzeptabel“ Das könnte Sie auch interessieren

Was die Geschlechtsaufteilung angeht, wurden in den vergangenen zwei Jahren jeweils mehr männliche Kinder als weibliche geboren – 2021 waren es 142 Mädchen und 152 Jungen, 2020 sogar nur 128 Mädchen gegenüber 158 Jungen. Eine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen 252 der 2021 geborenen und 246 der 2020 geborenen Radolfzeller Kinder.

Nur wenig Verstorbene wegen Corona

Dennoch gab es 2021 nicht nur positive Bevölkerungsentwicklungen: Wie die Standesbeamtin Patrizia Michel auf SÜDKURIER-Nachfrage mitteilt, wurden in Radolfzell im vergangenen Jahr 392 Verstorbene gemeldet – das sind beinahe 100 mehr als 2020, damals waren es 293. In beiden Jahren traf es überwiegend Männer, auch wenn der Unterschied zwischen den Geschlechtern nicht besonders groß ist: 2021 starben 161 Frauen und 168 Männer, 2020 waren es 140 weibliche und 153 männliche Verstorbene.

Radolfzell Weitere Unterstützung ist geplant: Wie es nach der Hilfsaktion mit zwei Bussen weitergeht Das könnte Sie auch interessieren

Nur in vergleichsweise wenigen Fällen scheint dabei die Pandemie eine Rolle gespielt zu haben: „2020 sind in Radolfzell neun Personen an Corona verstorben, im Jahr 2021 waren es 32 Verstorbene“, berichtet Marlene Pellhammer, Pressesprecherin des Landratsamts Konstanz.