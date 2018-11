von Natalie Reiser

Radolfzell will die Musikstadt am Bodensee werden. Angelique Tracik, Leiterin der Abteilung Kultur, und Musikschulleiter Hans-Heinrich Hartmann stellten die Pläne für 2019 in der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses vor.

In den Sommerferien wird das Jugendblasorchester für eine Woche auf Probenfahrt gehen, um sich auf das Adventskonzert vorzubereiten. Uwe Schrodi vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und ehemaliges Mitglied des JBO will das Konzert als Solist unterstützen. Im Vorfeld bietet er einen Blechbläserworkshop an.

Ein neues Unterrichtsfach soll künftig das Programm der Musikschule bereichern. Für das Schuljahr 2019/20 wird „Jazzklavier“ als Pilotprojekt eingerichtet.

Festivals am See und im Milchwerk werden fortgeführt

Das Seefestival und das Musikfestival im Milchwerk fanden in diesem Sommer großen Anklang. Beide Veranstaltungen sollen im nächsten Jahr fortgeführt werden. Das Seefestival ist für den 8. und 9. Juni 2019 geplant. Brass- und Blasmusik werden nochmals im Fokus stehen. Am ersten Festivaltag wird das JBO gemeinsam mit der SWR-Big Band spielen. Im Anschluss will die SWR-Big Band mit der Sängerin Fola Dada Evergreens der Swing-Ära präsentieren. Die Künstlerliste für den zweiten Tag steht noch nicht fest. Das Musikfestival im Milchwerk soll ein wenig früher als dieses Jahr stattfinden. Es ist für Anfang September 2019 eingeplant. Die Künstler sollen bis Ende Herbst bekannt gegeben werden.

Eine Plattform für Bands aus der Region

Das Marktplatzkonzert soll im nächsten Jahr nicht stattfinden. Die Stadtkapelle nimmt am Wertungsspiel des Bundesmusikfestivals teil. Generell sei geplant, das Konzert auf dem Marktplatz nur noch alle zwei Jahre zu veranstalten.

Regionalen Bands steht ein neues Veranstaltungsformat in Aussicht. Für Herbst/Winter 2019 ist ein Tag im Milchwerk geplant, an dem regionale Bands sich präsentieren können. Informationen zu Konzept, Teilnahmebedingungen und Termin sollen 2019 bekannt gegeben werden.

