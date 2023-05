Ein 91-Jähriger hat am Dienstagnachmittag laut der Polizei bei einem Unfall einen Schaden von rund 20.000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilt, sei der Mann in seinem Auto auf der Schützenstraße in Richtung Haselbrunnstraße unterwegs gewesen. Auf Höhe der Einmündung zur Bollstetterstraße sei er mit seinem Wagen zu weit nach rechts abgekommen und mit drei am Fahrbahnrand geparkten Autos zusammengestoßen.