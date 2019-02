Radolfzell 11. Februar 2019, 17:43 Uhr

2000 Euro für einen Mietvertrag: Warum die Stadt Radolfzell künftig Vermietern Geld bezahlen möchte, damit diese Wohnraum zur Verfügung stellen

In Radolfzell mangelt es an Sozialwohnungen. Diese sollen zwar in den nächsten Jahren gebaut werden, doch ist der Bedarf heute schon da. Die Stadt Radolfzell will mit der kommunalen Wohnraumförderung Vermieter unterstützen. Aber nur, wenn Menschen mit Wohnberechtigungsschein einziehen.