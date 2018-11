von Georg Lange

Mehr als 1000 feierlustige Besucher vergnügten sich auf der 20. Musiknacht in den Kneipen und Gassen der Radolfzeller Kernstadt. Acht Lokale lockten mit handgemachter Musik vom Rockabilly über Partyhits, vom Rock zum Funk und vom Pop über Schlager eine tanzwütige Musikgemeinde aus der gesamten Region. In jedem Lokal steppte der Bär mit gut gelaunten Gästen und feiernde Musikfans bis tief in die Nacht hinein.

Es grenzte an Magie, welch vollmundigen Sound "Analog Spin" im Irish Exit Pub mit nur einer Gitarre, einem Bass und einem Schlagzeug auf die Bühne brachte. Die US-britisch-irische Combo spiegelte die Transformation der Black-Music durch weiße Musiker wider und zeigte die Attitüden der 1960er-Jahre. Jam-Session Musiker im Okay lieferten sphärisch funkige sowie experimentelle und manchmal auch vom Jazz angehauchte Underground-Musik und boten den Gästen einen speziellen Raum für coole Posen und Gesten.

Radolfzell Die 20. Radolfzeller Musiknacht zog am Samstag mehr als 1000 Besucher an. Wir haben hier die schönsten Bilder Das könnte Sie auch interessieren

Stimmgewaltig, temperamentvoll und mit einer Band, die perfekt auf den Rock'n'Roll von Betty Sue Miller eingespielt ist, lebte der Rockabilly mit Petticoat und Pomade im Nordbahnhof rockig auf. Mit ihren Hot Dots und ihrer preisgekrönten Stimme hielt Betty Sue die Gäste der Musiknacht mit heißen Beats fest im musikalischen Griff. Eine Portion Woodstock Feeling, gewürzt mit Kultklassikern der 1970er-Jahre, servierte wohlschmeckend Maybug im Alten Simple. Im 5. Element machte das Trio Nightlife mit ihrem eingängigen Sound aus Mainstreamhits die Nacht zum Tag und kitzelte mit ihrem Beat begeisterte Gäste auf die Tanzfläche.

"Raising Crown" sowie die Band Recover rockten auf der sicheren Seite mit ihren Classic Rocks und Partyhits. Sie lockten immer wieder Tanzwütige vor ihre Bühne. Nicole Scholz zeigte sich in Tanke Haus am See dem Publikum, wie man sie in der Radolfzeller Musikszene kaum kennt: Unplugged, soulig und als wohltuender Kontrapunkt zur lautstarken Rocknacht.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein