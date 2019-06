Eine Streifenwagenbesatzung hielt laut einer Mitteilung der Polizei am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr einen 20-Jährigen in der Schlesierstraße auf einem Roller an. Die Beamten stellten bei der Überprüfung des Gefährts fest, dass dieses laut Hersteller eine Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometer erreichen kann.

Der 20-Jährige hatte jedoch nicht die notwendige Fahrerlaubnis und muss sich deshalb nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Zudem erhält der 19-jährige Eigentümer des Rollers, der ebenfalls vor Ort war, eine Anzeige. Denn er hatte die Fahrt erlaubt und der Roller war nicht versichert.