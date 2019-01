von SK

Gleich mehrfach hat ein 42-Jähriger am Donnerstagabend die Polizei beschäftigt. Gegen 22.30 Uhr soll der mit rund 2,4 Promille alkoholisierte Mann laut Bericht der Polizei bei Anwohnern in der Bodenseestraße geklingelt und gefordert haben, in ein Krankenhaus gebracht zu werden.

Nachdem der verständigte Rettungsdienst keine medizinische Notwendigkeit zu einer stationären Aufnahme habe feststellen konnte und deshalb einen Krankentransport ablehnte, sei der Mann zunehmend aggressiv geworden und habe angefangen, die Rettungskräfte zu beleidigen.

Auch gegenüber den hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers habe er diese Beschimpfungen fortgesetzt. Wegen seiner Aggressivität sei er schließlich gefesselt, zur Wache verbracht und zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen worden. Bereits gegen 21 Uhr sei der 42-Jährige in einer Unterkunft in der Nähe unangenehm aufgefallen und habe deshalb von der verständigten Streife einen Platzverweis erhalten, dem er auch nachgekommen war.