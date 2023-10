Radolfzell vor 2 Stunden

Tropfen auf den heißen Stein? Anbau am Kindergarten Güttingen schafft neue Betreuungsplätze

Nach einem Jahr Bauzeit gehen in Güttingen am Kindergarten neue Räume in Betrieb. Damit werden 19 neue Kita-Plätze geschaffen, perspektivisch können es künftig sogar noch mehr werden. Die sind auch dringend nötig.