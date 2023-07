Auf die Absolventen des Berufsschulzentrums Radolfzell wartet eine neue Welt. Aus diesem Grund fokussierte sich Schulleiter Markus Zähringer in seiner Rede anlässlich der Abschlussfeier der Abiturienten der Wirtschaftsoberschule und der Beruflichen Gymnasien (BG) auf die gravierenden Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz in der Zukunft. Dies teilte das BSZ in einer Presseinformation mit. 17 Schülerinnen und Schüler der Wirtschaftsoberschule sowie alle 52 Schülerinnen und Schüler des BG haben erfolgreich bestanden.

Zähringer machte deutlich, dass – anders als zu erwarten – nicht unbedingt die technische Kompetenz von entscheidender Bedeutung sei: „Neben der Künstlichen Intelligenz werden es vor allem die emotionale und soziale Intelligenz sein, die wir entwickeln müssen. Wenn wir verstärkt mit einer KI in Dialog treten, um Wissen zu generieren und Dinge zu erschaffen, werden zwischenmenschliche Bindungen und Beziehungen immer wichtiger.“ Zudem unterstrich er die Krisenbewältigungskompetenz und Resilienz der Absolventinnen und Absolventen, die sie befähigt haben, das Abitur in Zeiten der Krisen und des Wandels erfolgreich zu absolvieren.

Markus Zähringer gratulierte den Schülerinnen und Schülern herzlich zum Erreichen des höchsten deutschen Schulabschlusses, bedankte sich für ihren (außer-)schulischen Einsatz und würdigte ihre Leistungen während ihrer Schulzeit. Auch seien die Unterstützung der Eltern, das Engagement der Fachlehrerinnen und Fachlehrer sowie die Arbeit der Abteilungsleitung, vertreten durch Michael Büche, entscheidend gewesen. Eingerahmt wurden die Veranstaltungen durch Sektempfang, Catering, bewegende Reden der Absolventen sowie ein kreatives Unterhaltungsprogramm, das von den Abiturientinnen und Abiturienten gestaltet und moderiert wurde.

