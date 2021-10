Laut der Polizei war eine 68-jährige Autofahrerin auf der Zeppelinstraße in Richtung Höri unterwegs und wollte nach rechts auf die Herrenlandstraße abbiegen. Wegen einer roten Ampel habe sie an der Kreuzung zunächst warten müssen.

Als die Ampel grün wurde, sei die Frau losgefahren und beim Abbiegen mit dem 16-Jährigen zusammengestoßen, der parallel zur Zeppelinstraße in Richtung Böhringer Straße unterwegs gewesen sei und vor dem Auto der Frau die Herrenlandstraße überquert habe. Der nach ersten Einschätzungen leicht verletzte Jugendliche wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 3300 Euro.