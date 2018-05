Radolfzell 15 Stadträte wollen eine neue Unterführung für Radolfzell

Gegner Siegfried Lehmann schickt vor der Abstimmung im Gemeinderat noch einmal einen Rundbrief

Springen oder Nichtspringen? Das ist vor der Sitzung des Gemeinderats Radolfzell die große Frage. Wie bei einer Mutprobe beim Sprung vom Fünfmeterturm dürfte es dem einen oder anderen Stadtrat noch etwas mulmig werden. Seit zwei Jahrzehnten währt die Diskussion um einen neuen zentralen Seezugang. Am Dienstag, 8. Mai, soll der Gemeinderat sich in der öffentlichen Sitzung mit Beginn um 17.30 Uhr wieder einmal entscheiden: Für eine Brücke, für eine neue Unterführung oder für gar nichts – also wieder runter vom Sprungturm und die Bahn in der bestehenden Unterführung machen lassen.

Für Unterführung mit 8,50 Meter Breite

Im Vorfeld haben 15 Stadträte, die an einer neuen Unterführung und an einer endgültigen Entscheidung interessiert sind, einen Beschlussantrag eingereicht. Sie wollen in einem ersten Beschluss ein mögliches Brückenbauwerk durch Ablehnung ausschließen und über acht weitere Beschlussvorschläge den Weg für eine neue Unterführung bereiten. Und zwar der von der Bauverwaltung so genannten "modifizierten Vorzugsvariante", die einen Ausbau auf 8,50 Meter Breite vorsieht. Das Baudezernat gibt die geschätzten Baukosten mit 22,9 Millionen Euro an.

Die Unterzeichner des Antrags

Stadtrat Walter Hiller war Initiator und Unterschriftensammler für diesen Beschlussvorschlag. Unterschrieben haben neben Hiller, Josef Klett, Gabriel Deufel, Martin Aichem (alle Freie Wähler), Susann Göhler-Krekosch, Derya Yildirim, Reinhard Rabanser, Norbert Lumbe (SPD), Antje Hauck, Bernhard Diehl, Helmut Villinger, Hermann Leiz, Lorenz Thum, Stefan Neumeier (CDU) sowie Manfred Brunner (FDP). Den Stadträten der Freien Grünen Liste (FGL) habe er den Antrag nicht vorgelegt: "Eine Fundamentalopposition brauche ich nicht zu fragen."

Siegfried Lehmann rechnet anders

15 Stadträte wären bei einem Gemeinderat mit 26 Stadträten plus dem stimmberechtigten OB eine ausreichende Mehrheit. Für einen Stimmungsumschwung kämpft vor allem Siegfried Lehmann von der FGL. Am Montagmorgen schickte er noch einmal eine Rundmail an alle Stadträte und listete erneut all seine Argumente gegen eine "Seetorquerung" und gegen eine Brückenlösung im Westen auf. Lehmann selbst rechnet die Kosten für die modifizierte Vorzugsvariante nach dem Beschlussvorschlag der 15 Stadträte auf 34 Millionen Euro hoch. Seine favorisierte Brückenlösung im Osten auf Höhe der Pakethalle berechnet er mit vergleichsweise smarten 14,5 Millionen Euro Baukosten, prognostiziert für das Jahr 2022. Gegen Ende seiner 35 Folien umfassenden Aufbereitung verweist Lehmann auf Folie 32 auf die große Nachbarstadt am See: "Konstanz und die Bahn zeigen den Weg!" Mit einem Einbau von Aufzügen auf den bestehenden Bahnsteigen. Allerdings: Konstanz hat schon eine Unterführung zum See, die den Fußgängerverkehr von Marktstätte und Hafen aufnimmt.

Die Verwaltung hat keinen eigenen Antrag zum zentralen Seezugang eingebracht: "Der Antrag der 15 Stadträte kam uns zuvor und wir dürfen den Beschlussvorschlag nicht ändern", sagt OB Martin Staab.

Der Beschlussvorschlag

Die 15 Stadträte schreiben mit ihrem Antrag ein genaues Abstimmungsprozedere zum Seezugang vor.