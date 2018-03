Radolfzell 1434 Unterschriften für Erhalt des Spielplatz Strandbadstraße

Nach der Übergabe im Rathaus und einem Gespräch will die Initiative "Spielplatz Strandbadstraße" nun den Kontakt zu einzelnen Fraktionen suchen.

Alexander Gräber und Andreas Ritter von der Initiative "Spielplatz Strandbadstraße" haben 1434 Unterschriften an Bürgermeisterin Monika Laule übergeben und damit dafür plädiert, den Spielplatz an der Strandbadstraße in jetziger Form zu erhalten. Die Unterschriften wurden innerhalb von elf Tagen bis Mittwoch, 21. März, in Radolfzell gesammelt, wie Initiator Alexander Gräber mitteilt – handschriftlich an den Haustüren statt online. Die Initiative plane nun, die Zeit bis zur nächsten Besprechung des Themas im Gemeinderat mit Fraktionsgesprächen zu nutzen. Dabei wollen Vertreter der Initiative den Gemeinderäten erläutern, warum sie es ablehnen, dass die Fläche des Spielplatzes für eine Anschlussunterkunft für Flüchtlinge genutzt werden soll.

Gräber äußert sich zwiegespalten nach den jüngsten Entwicklungen: Einerseits freue sich die Initiative sehr über die Solidarität seitens anderer Radolfzeller. "Aus einer kleinen Interessengemeinschaft ist innerhalb kurzer Zeit eine beachtliche Anzahl an Menschen geworden, welche dieselbe Meinung wie wir vertreten", sagt Gräber. Doch die Verwaltung orientiere sich laut seiner Einschätzung in eine andere Richtung: "Es ging primär nicht mehr um den Erhalt des Spielplatzes, sondern immer wieder um die Folgenutzung des Grundstückes", sagt Gräber. Eine Verlegung des Spielplatzes sei ebenfalls Thema, doch auch das sei nicht ihr Ziel.

Einen Termin für ein Ortsgespräch mit Bürgermeisterin Laule und Bauverwaltungschef Thomas Nöken gebe es noch nicht, nachdem die Initiative einen von Laule angebotenen Termin ausgeschlagen hatte. "Wir warten jetzt ab", sagte Gräber auch mit Blick auf die anstehenden Osterfeiertage. Viele Fragen seien aber bereits besprochen worden und Bürgermeisterin Laule habe angekündigt, dass man sich wiedersehen werde, wenn die Planung vorliege. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER hatte Laule angekündigt, dass die Prüfung einer Kompromisslösung sowie weiterer Standorte etwa drei Monate lang dauern werde.