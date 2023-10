140 Jahre Weinmayer – mit diesem Jubiläum gehört der Weinhändler zu den ältesten Familienbetrieben in Radolfzell. Seit fünf Generationen werden das Wissen und die Kenntnisse um die besten Weine und Anbaugebiete in der Familie weitergegeben. Zum 140-jährigen Bestehen lädt Weinmayer am kommenden Sonntag, 8. Oktober, und am darauffolgenden Montag jeweils ab 11 Uhr zu einer Hausmesse mit einer Verkostung inklusive Häppchen als Weinbegleitung ein. 15 Winzer aus Europa präsentieren dabei in der Herrenlandstraße 69 ihre Weine. Ein Vortragsprogramm informiert rund um das Thema Wein. Tickets zu einem Preis von 20 Euro gibt es im Vorverkauf oder vor Ort an der Tageskasse.

1883 gründete der Bankier Josef Mayer am Radolfzeller Bahnhofplatz den gleichnamigen „Weinhandel und Traubenimport en gros“. Um das Zeitgeschehen besser einordnen zu können: Im selben Jahr verabschiedete der Deutsche Reichstag unter Kanzler Otto von Bismarck die erste Sozialversicherung weltweit. In Paris startete der erste Orient-Express in Richtung Konstantinopel. Und in New York wurde die Brooklyn-Bridge eingeweiht. Radolfzell verdoppelte in den 1880er Jahren die Zahl seiner Einwohner von 2056 auf 4160. Während dieser Zeit war der Bürgermeister von Radolfzell, Konstantin Noppel, auch Mitglied im Deutschen Reichstag.

1897 zog der Weinhandel von Josef Mayer in das Gebäude des ehemaligen Kapuzinerklosters. Dort hatte der Familienbetrieb sogar ein eigenes Bahnanschlussgleis auf dem Unternehmensgelände. Zwischen 1915 und 1927 entstanden zwei Niederlassungen des Familienbetriebs in Spanien. Und in den 1930er Jahren kam eine Obstkelterei in der Radolfzeller Höllstraße hinzu. Von dort aus wurde waggonweise das gesamte Reich mit Mayer-Apfelsaft beliefert.

1980 wurden in der Herrenlandstraße 69 ein Neubau für ein Flaschenlager und 1990 eine Kellerei sowie das neue Verwaltungsgebäude fertiggestellt. Der Familienbetrieb überlebte während seines 140-jährigen Bestehens die Wirtschaftskrisen aus zwei Weltkriegen, die Währungsreformen und zuletzt auch die Folgen der Corona-Pandemie, erzählt der Inhaber und Geschäftsführer Joachim Mayer.

Kaufmann Joachim Mayer erhielt bis 1986 in den Weinanbaugebieten von Frankreich, Italien und Spanien als Volontär seine Kenntnisse über den Weinanbau. „Nirgends lernt man mehr als vor Ort in den Weinbergen und bei den Winzern in deren Landessprache“, erläutert Mayer. Nach seiner Ausbildung trat er in die Leitung des traditionsreichen Familienbetriebs ein.

Sein Sohn steht nun mit derselben Ausbildung für die Übernahme des Familienbetriebs in den Startlöchern. Martin Mayer erhielt bei der IHK Koblenz zusätzlich eine fundierte Ausbildung zum Sommelier Wein. Heute ist Martin Mayer auch Mitglied in Verkostungskommissionen wie zum Beispiel bei der „Berlin Wine Trophy“ – einem der bedeutendsten Weinbewertungsgremien in Deutschland. Vater und Sohn waren bei 98 Prozent ihrer angebotenen Weine bei den Winzern vor Ort. Das Sortiment von Weinmayer umfasst nahezu 1000 verschiedene Weine. Weitere Informationen im Internet unter www.weinmayer.de