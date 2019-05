von SK

Wie sie in einer Pressemitteilung schreibt, wird der Jugendliche beschuldigt, das Geschäft maskiert betreten und die Verkäuferin mit einem Messer zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert zu haben. Auf diese Weise erbeutete er fast 400 Euro. Bei den Ermittlungen der Kriminalbeamten erhärteten sich der Verdacht gegen den 14-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft beantragte deshalb einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten und einen Durchsuchungsbefehl für die Wohnung seiner Eltern. Dort wurde der Jugendliche schließlich festgenommen. Bei einer anschließenden Durchsuchung stießen die Beamten auf Beweismittel. Der 14-Jährige wurde daraufhin dem Haftrichter vorgeführt, wo er neben den Raubüberfällen auch den Handel mit Betäubungsmitteln gestand. Der Haftrichter ordnete eine Untersuchungshaft an, der Jugendliche wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.