Insgesamt rund 13.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf dem Bahnhofplatz ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt sei ein 72-Jähriger mit einem Mercedes aus einem Parkplatz vor dem Bahnhof rückwärts auf die Straße gefahren. Dabei sei er mit einem in Richtung Mettnau fahrenden Audi einer 37-Jährigen zusammengestoßen. Den Schaden am Mercedes schätzte die Polizei auf rund 6000 Euro, den Schaden am Audi auf rund 7000 Euro.