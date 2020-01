von Natalie Reiser

Am Wochenende wird die Musikschule zum Magneten für Musikliebhaber aus dem Landkreis. Der Regionalwettbewerb Jugend musiziert wird in den Räumen der Musikschule, im Saal des Akkordeonorchesters und im Musiksaal der Teggingerschule ausgetragen. 118 jugendliche Teilnehmer und 18 erwachsene Begleiter haben sich angemeldet. Besucher können die Wertungsspiele und das Abschlusskonzert am Sonntagabend kostenfrei anhören.

Ablauf der Wertungsspiele Die Vorspiele finden am Samstag, 1. Februar, von 9.30 bis 18.30 Uhr und Sonntag, 2. Februar, von 11 bis 16.30 Uhr in der Musikschule statt. Besucher haben kostenfreien Eintritt zu allen Vorspielen. Der Zutritt ist allerdings nur zwischen den Programmteilen möglich. Ein Plan im Foyer informiert über den Ablauf. Programmhefte sind erhältlich. Im Sozialraum der Stadtkapelle wird ein Imbiss angeboten. Von der Jury ausgewählte Teilnehmer des Wettbewerbs geben am Sonntag, 2. Februar, um 18 Uhr ein Abschlusskonzert im Beethovensaal der Musikschule, Güttinger Straße 19. (rei)

Alle drei Jahre findet Jugend musiziert im Wechsel mit Singen und Konstanz in Radolfzell statt. Für erfolgreiche Teilnehmer geht es im März in Tuttlingen auf Landesebene weiter. Und auch die Entscheidung, wer zu den Besten in ganz Deutschland gehört, soll in diesem Jahr in Süddeutschland fallen, Anfang Juni in Freiburg. Das ist nicht immer so. In den vergangenen Jahren waren Teilnehmer für den Bundesentscheid nach Halle, Lübeck, Paderborn und Kassel eingeladen.

Vorbereitungen laufen seit einem Jahr

Mit den Vorbereitungen für den Wettbewerb ist Norbert Braun, Projektleiter von Jugend musiziert und stellvertretender Musikschulleiter, seit etwa einem Jahr beschäftigt. „Nachdem aufgrund der hohen Teilnehmerzahl nicht alle Vorspiele in der Musikschule stattfinden können, müssen externe Räume gemietet werden“, erläutert er. Viel Arbeit stecke später in der Bearbeitung der Anmeldungen.

Jüngste Teilnehmer sind sechs bis sieben Jahre alt

Die Kinder und Jugendlichen treten in verschiedenen Altersgruppen an. Je zwei Geburtsjahrgänge sind zusammengefasst. Die jüngsten Musiker sind im Jahr 2013 geboren. Je nach Alter sind die Anforderungen unterschiedlich. Die ältesten tragen Stücke aus drei verschiedenen Epochen vom Barock bis zur Moderne 15 bis 20 Minuten lang vor. In jedem Jahr wechselt auch das Programm der ausgeschriebenen Instrumente, erläutert Braun weiter. In diesem Jahr sind die Solowertungen Klavier, Harfe, Gesang, Drum-Set und Popgitarre ausgeschrieben. Außerdem gibt es Wertungen für Streicher- und Bläserensembles, für Akkordeon-Kammermusik und Neue Musik.

Juroren kommen aus anderen Regionen

„Für jede Wertung brauchen wir drei Juroren“, fährt Braun fort. Damit keine bestimmte Schülerschaft bevorzugt wird, würden Juroren nicht aus der näheren Gegend eingeladen, erklärt Musikschulleiter Hans Heinrich Hartmann. Die 18 eingeladenen Juroren kommen aus den Regionen um Karlsruhe, Ludwigsburg, Freiburg und Karlsruhe. In ihrer Wertung achten sie darauf, wie gut ein Schüler seine Stücke technisch vorträgt und welchen Ausdruck er ihnen verleiht. Alle Vorspiele am Wochenende sind öffentlich. „Besucher können von einem Raum in den anderen gehen und nur schöne Musik hören“, erzählt Hartmann voller Vorfreude. Die Türen werden erst nach einem kompletten Vortragsprogramm geöffnet, damit die Schüler nicht gestört werden. Im Foyer informiert eine Übersicht über den Ablauf.

Beweis für die Leistungsfähigkeit der Musikschulen

„Jugend musiziert“ gibt es seit 1964. Für Hartmann ist es eine Erfolgsgeschichte. Die Anzahl der Anmeldungen in ganz Deutschland stieg von 2500 im ersten Jahr auf über 20 000 in teilnehmerstarken Jahren. Etwa 2500 junge Musiker erreichten in den vergangenen Jahren die Endrunde des Förderprojekts. Hartmann sieht diesen Anstieg in einer guten musikalischen Breitenarbeit begründet, an der die etwa 1000 Musikschulen in Deutschland einen großen Anteil hätten.

Charakterbildung ist wichtiger als ein Preis

Musikschüler aus Radolfzell konnten in den letzten Jahren immer wieder die Reise zum Landes- und Bundesentscheid antreten und sich über sehr gute Bewertungen freuen. Ob es ein junger Musiker tatsächlich bis ganz oben schafft, ist für den Schulleiter allerdings nicht das Ausschlaggebende: „Was uns tatsächlich freut, ist, wenn junge Leute sich bereit erklären, wirklich intensiv an einem Instrument zu arbeiten und es für sich gewinnen. Die intensive Vorbereitung über einen langen Zeitraum, die Arbeit an den persönlichen Fertigkeiten und an der Musik bringt die Schüler, unabhängig von den Preisen, in jedem Fall weiter.“