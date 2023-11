Die baden-württembergische Landesregierung fördert die städtebauliche Weiterentwicklung der Stadt Radolfzell mit über 100.000 Euro. Das Teilt die Grünen-Landtagsabgeordnete Nese Erikli mit. Sie erklärt: „Der Wohnraummangel ist auch hier in der Stadt ein großes Problem – wegen der begrenzt verfügbaren Flächen und unserem Bestreben, Flächenversiegelung zu vermeiden. Um dennoch weiter Wohnraum zu schaffen, müssen wir uns daher die bestehenden Gebäude genau ansehen und deren Potenzial voll ausschöpfen.“

Radolfzell „Erschreckende Entscheidung“ mit „Bauernopfer“: So reagiert Radolfzell auf den Klinikstandort Das könnte Sie auch interessieren

Die Landesregierung fördere die Durchführung von Machbarkeitsstudien, die die Wohnraumpotenziale in den Geschosswohnungsbeständen der 1950er, 1960er und 1970er Jahre in Radolfzell untersucht. In Bürgerworkshops soll den Bewohnern und Eigentümern die städtebauliche Quartiersentwicklung dargestellt und veranschaulicht werden.

In diesem Jahr fördert das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen im Rahmen des Programms „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ unter anderem städtebauliche Entwürfe mit insgesamt rund 1,36 Millionen Euro.