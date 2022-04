Die Musiker der Stadtkapelle Radolfzell haben am Probenwochenende für das Frühjahrskonzert zum 250. Jubiläum des Orchesters den Krieg in der Ukraine nicht ausgeblendet. In einer Sammlung haben (von links) Robert Schad, Lukas Wunsch, Janik Fleischhut (stehend) und Kevin Sawade 1000 Euro bei ihren Orchesterkollegen eingesammelt. „Das war eine spontane Idee von uns“, sagt Janik Fleischhut. Beeindruckt zeigen sich die vier, dass ihre Musikerkollegen so großzügig waren und diese Summe zustande kam. Das Geld kommt der Ukraine-Hilfe der Stadt Radolfzell zugute.