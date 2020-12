Viele Menschen erleben in diesem außergewöhnlichen Jahr keine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit. Zu viele Sorgen treiben sie um: die Angst vor einer Corona-Infektion, Kurzarbeit, die Lockdown-Regelungen und damit verbundene Einschränkungen.

Normalerweise hätten in den vergangenen Wochen viele Weihnachtsfeiern von Firmen und Vereinen stattgefunden. Dort wird während des gemütlichen Beisammenseins oft eine Jahresbilanz gezogen und den Mitarbeitern oder Mitgliedern Dank für ihre Arbeit ausgesprochen.

In Steißlingen und Aach ausgeliehen

Vera Zeiher, Vorsitzende des Nachbarschaftshilfevereins „Hand in Hand“, hatte nun eine besondere Idee, wie sie ihren Helfern danken kann: mit Sternen. Sie erzählt: „Es ist ein Geschenk an uns alle. Ein leuchtender Stern, der für uns alle als Zeichen der Hoffnung stehen soll.“

In Orsingen ziert er seit einigen Tagen eine Straßenlaterne in der Nenzinger Straße. Und auch Nenzingen hat jetzt seinen Stern: Er leuchtet in der Orsinger Straße. Mitarbeiter des Bauhofs hatten die Sterne in Steißlingen und Aach ausgeliehen, da es auf die Schnelle nicht möglich war, sie anders herzubekommen.

Dank an Bürgermeister und Bauhof

Vera Zeiher lobt die Unterstützung der Gemeinde. „Als ich mit meinem Anliegen zu Bürgermeister Volk kam, hat er es mit seinem Bauhof ermöglicht, binnen weniger Tage den ersten Stern aufzuhängen.“ Weil es erst so aussah, als ob nur ein Stern aufzutreiben wäre, habe Franz-Josef Hartmann, der Leiter Technische Dienste, erklärt: „Wir haben ihn zwar in Orsingen aufgehängt, aber bewusst die Nenzinger Straße gewählt.“

Die Vereinsvorsitzende hofft, dass sich alle Einwohner an diesem Licht erfreuen, das den Weg ins neue Jahr etwas heller machen soll. Gemeinderätin Antonie Schäuble (FWV) ist jedenfalls begeistert. Sie sagt: „Die Sternaktion ist für mich Weihnachten. So haben mehrere Menschen durch ihr beherztes Handeln ganz unbürokratisch und spontan einen Lichtblick für alle Bürger erschaffen.“