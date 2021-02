Parallel zur Landtagswahl findet in Orsingen-Nenzingen am 14. März die Bürgermeisterwahl statt. Normalerweise haben Bewerber verschiedene Gelegenheiten, sich zu präsentieren und mit ihren potenziellen Wählern in Kontakt zu kommen. Momentan stellt sie ein solcher Wahlkampf jedoch vor große Herausforderungen. Sie können nicht zu einer Diskussion in eine Wirtschaft einladen. Auch der Besuch an der Haustür funktioniert diesmal nicht. Sie verteilen möglicherweise Broschüren an alle Haushalte und stellen sich und ihre Ideen auf einer eigenen Homepage vor.

Der Gemeinderat hat nun einstimmig beschlossen, den Kandidaten die Gelegenheit zu geben, sich den Bürgern in einer öffentlichen Versammlung vorzustellen. Ob jeweils eine Versammlung pro Ortsteil oder wie vom Gremium gewünscht zwei Veranstaltungen je Ortsteil stattfinden werden, entscheidet der Gemeinderat noch kurzfristig in einer Sondersitzung.

Bürgermeister Bernhard Volk, der auch Vorsitzender des Wahlausschusses ist, erklärte, es sei eine Ermessensentscheidung der Gemeinde, ob eine öffentliche Bewerbervorstellung angeboten werde. Man sei dafür, da eine solche Veranstaltung bei der Volkswahl ein wichtiges Mittel zur Information der Bevölkerung sei. Unter Einhaltung des Abstandsgebotes und geltender Hygienevorgaben sei eine solche Bewerbervorstellung aktuell grundsätzlich zulässig.

Nach Absprache mit dem Gesundheitsamt dürften in jede Halle höchstens 60 Bürger kommen. Die Mitglieder des Gemeindewahlausschusses und die Schriftführerin würden dann auf der Bühne sitzen, die einzelnen Bewerber ebenfalls.

Die SÜDKURIER-Lokalredaktion plant ebenfalls eine Vorstellung der Kandidaten, um den Lesern die Personen und ihre Ziele näher zu bringen.

Nur ein Bewerber darf in der Halle sein

Damit sich möglichst viele Personen einen Eindruck über die Bewerber bei der Vorstellung der Gemeinde verschaffen können, sollen die Veranstaltungen in der Rebberg- und Kirnberghalle gefilmt und anschließend bis zur Wahl im Internet veröffentlicht werden. Ein Firma fertigt Videos der Auftritte der Kandidaten bei der Veranstaltung. Ihre Fragen nach der 15-minütigen Redezeit der Kandidaten würden in Textform eingeblendet, so Volk. Er wies darauf hin, dass ein Bewerber beziehungsweise eine Bewerberin nur während der eigenen Vorstellung und der anschließenden Fragen in der Halle sein dürfe.

Mit dem vorgestellten Konzept waren die Gemeinderäte einverstanden, zwei Termine fanden sie allerdings zu wenig. Stefan Stemmer (CDU) sagte, bei zwei zulässigen Personen pro Haushalt seien maximal 30 Haushalte anwesend, das seien bezogen auf den wahlberechtigten Einwohner sehr wenige. Er schlug vor, an die Einwohner zu appellieren, dass weitestgehend nur eine Person pro Haushalt teilnehme.

Auch Harry Metzger (FWV) sagte, so könnten nur 120 Personen live dabei sein und es gebe keine andere Möglichkeit, sich über die Bewerber zu informieren. Sabine Hins (FGL) schlug zwei Durchgänge pro Abend vor. Das sei vor dem Hintergrund des Hygienekonzepts nicht machbar, entgegnete Bernhard Volk. Zwischendurch müsse die Halle desinfiziert werden und die Stühle müssten entsprechend den Anmeldungen vorgerichtet werden. Ob es zeitlich mit den Briefwahlunterlagen reichen würde, wenn die Versammlungen an weiteren Abenden stattfänden, wollte Hins noch wissen. Dies sei kein Problem, versicherte der Bürgermeister.

Übertragung im Internet

Die Vorstellung müsse zwingend im Netz veröffentlicht werden, betonte Nikolaus Langner (CDU). Antonie Schäuble (FWV) stellte fest: „Nur wenige Bürger haben die Gelegenheit, die Kandidaten persönlich zu sehen, das ist uns allen klar. Aber in Kombination mit dem Internet bin ich guter Dinge, dass die Kandidaten viele Menschen erreichen – und das zeitunabhängig.“

Ralph J. Schiel (FGL) schlug vor, Menschen, die mit dem Internet sehr vertraut seien, sollten denen den Vortritt in die Hallen lassen, die nicht so technisch bewandert seien. Schiel fragte auch nach den Kosten für die Aufnahme, Bürgermeister Volk rechnet mit etwa 5000 Euro.

Roland Riegger (CDU) glaubt, dass es „mindestens vier Bewerbungen“ geben wird. Er regte an, die Reden und die Diskussion aufzuzeichnen. So könne man sehen, wie die Bewerber auf Fragen reagieren. Für Antonie Schäuble wären mehr als zwei Veranstaltungen ein gutes Signal an die Kandidaten. „Wenn sie sehen, die Gemeinde bietet mir die Möglichkeit, mich auch online vorzustellen, ist das eine gute Sache.“

Bürgermeister Volk soll nun prüfen, unter welchen Voraussetzungen zwei weitere Termine möglich sind: „Darüber wird dann rechtlich sauber in einigen Tagen öffentlich abgestimmt.“