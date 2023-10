Ein 32-Jähriger sei mit einem Scirocco sei auf der L223 von Steißlingen in Richtung Orsingen unterwegs gewesen. Als der junge Mann zum Überholen eines vorausfahrenden Ackerschleppers angesetzt habe, sei er mit einem bereits den Scirocco überholenden 64 Jahre alten Rollerfahrer zusammengestoßen. Der Rollerfahrer sei gestürzt und in das Bankett geschlittert, wo er verletzt liegengeblieben sei.

Ein Rettungswagen habe ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen sei ein Schaden in Höhe von je rund 4000 Euro entstanden.