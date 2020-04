Ein 25-Jähriger fuhr laut einer Mitteilung der Polizei mit seinem Auto vom Industriegebiet Hard in Richtung Zollbruck-Kreisel. Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit kam er mit dem Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrsschild, prallte gegen zwei Bäume und kam an der Einfahrt zum Kreisel zum Stehen, so die Polizei.

Der 25-Jährige blieb unverletzt. Das Auto ist ein wirtschaftlicher Totalschaden und musste abgeschleppt werden.