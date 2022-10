Die Polizei hat einen Dieb auf frischer Tat ertappt. Ein Zeuge hatte laut einer Mitteilung der Polizei einen 43-Jährigen gesehen, als dieser am Sonntagmittag in der Straße „Am Krebsbach“ beim Bauhof über einen Zaun gestiegen war und sich am Schrott eines Abfallcontainers bedient hatte. Zwei Polizeistreifen hätten den Mann dort noch angetroffen und ihn vorläufig festgenommen.

Der Mann habe den Beamten erklärt, er habe mit dem Diebstahl seine Familie im Ausland unterstützen wollen. Es habe mit dem 43-Jährigen als Verdächtigen bereits im September einen ähnlichen Vorfall gegeben. Der Mann müsse nun mit einer Anzeige rechnen.