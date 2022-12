Nachdem das Baurechtsamt Stockach auf einem Grundstück im Neubaugebiet Eizen I festgestellt hatte, dass die zulässige Nutzung eines Grundstücks deutlich überschritten wurde und dies offenbar auch bei einigen weiteren der Fall ist, musste der Gemeinderat jüngst über das weitere Vorgehen entscheiden.

Hauptamtsleiter Rudolf Schlichenmaier stellte zwei Optionen vor. Nach längerer Diskussion wurde bei zwei Gegenstimmen eine Änderung des Bebauungsplans beschlossen.

Bauamtsleiter gibt mehreres zu bedenken

Schlichenmaier hatte ausgeführt, das Gremium könne einen Beschluss zur ersten Änderung des Bebauungsplanes fassen und festlegen, dass eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 statt bisher 0,3 gilt und eine Überschreitung von 50 Prozent bei Nebenanlagen zugelassen wird. Eine Grundflächenzahl von 0,4 besagt, dass 40 Prozent der Grundstücksfläche bebaut werden darf.

Die Grundflächenzahl In Paragraf 19 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) wird die Grundflächenzahl (GRZ) erklärt. Sie gibt an, wieviel Quadratmeter Grundfläche eines Gebäudes je Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Die GRZ ist im Bebauungsplan als Dezimalzahl angegeben. Eine GRZ von 0,3 bedeutet, dass der Grundstücksbesitzer 30 Prozent der Fläche bebauen darf. 70 Prozent der Grundstücksfläche müssen als Freifläche erhalten bleiben. Unter die GRZ fallen auch die Flächen von Carports, Garagen, Zufahrten oder Nebenanlagen. Im Baugebiet Eizen I sollen nach der Änderung künftig 40 Prozent der Grundstücksfläche bebaut werden dürfen. (wig)

Schlichenmaier wies jedoch darauf hin, dass eine solche Festsetzung für das ganze Gebiet gelten würde – mit der Konsequenz, dass der Versiegelungsgrad durch zukünftige Bauten im gesamten Plangebiet zunehmen werde. Möglicherweise würden dadurch naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen notwendig.

Wie viel das kosten wird, ist noch nicht klar

Das wisse man aber erst durch ein etwaiges Offenlageverfahren. Im Rahmen eines solchen Verfahrens ergäben sich auch der tatsächliche Aufwand und entsprechende Fachplanungskosten. Auch das Thema Ökologie dürfe nicht vernachlässigt werden, mahnte der Bauamtsleiter.

Für den Fall, dass die Mehrheit der Gemeinderäte eine Änderung des Bebauungsplans ablehne, bleibe alles beim Alten. Dann würde die Gemeinde das Baurechtsamt auffordern, entsprechende Rückbauten zu verfügen.

Das sagen die Räte

Antonie Schäuble (FWV) äußerte sich als Erste. Sie sei nicht erfreut über diesen Tagesordnungspunkt. In einem Bebauungsplan stecke viel Energie aus dem Gemeinderat. „Sowas macht viel Arbeit und kostet Geld. Dann ärgert es mich, wenn es heißt, ich bin drüber, guckt, was ihr macht.“

Das sei nicht in Ordnung, vor allem, weil der Bebauungsplan noch recht jung sei. Man habe den Plan in der Theorie aufgestellt, ohne zu wissen, wie die künftigen Gebäude aussehen werden. „Die Praxis zeigt ein anderes Bild, das ist menschlich gesehen durchaus nachvollziehbar. Dass Pflastersteine vor der Garage auch als überbaute Fläche gelten, hatte ich auch nicht auf Schirm.“ Eine Änderung des Planes verursache Kosten und Arbeit der Gemeinde für einzelne Interessen, gab sie zu bedenken.

Signal in die falsche Richtung?

Ralph J. Schiel (FGL) sagte, dies sei keine einfache Entscheidung. Er sei dafür, den Bebauungsplan nicht zu ändern, weil man die stärkere Bebauung sonst in diesem Baugebiet und auch in allen anderen zulassen müsse.

Ein Rückbau verursache Kosten und Ärger, doch er sehe die Problematik der Flächenversiegelung. „Aus Umwelt- und Katastrophenschutzgründen ist die vermehrte Flächenversiegelung ein Signal in die falsche Richtung. Bei Starkregenereignissen ist der Kanal schon jetzt am Anschlag“, so Schiel.

Beanstandung kommt erst nach sechs Jahren

Harry Metzger (FWV) nannte das betroffene Grundstück extrem stark bepflastert und betonte, man müsse in Zukunft besser darauf achten. Bauplätze würden künftig kleiner, weil man verdichten wolle und müsse. Er könne es in dem Fall vertreten, den Bebauungsplan zu ändern.

Stefan Stemmer (CDU) sagte: „Es sind viele Kosten, die auf uns zukommen, aber wenn noch öfter solche Überschreitungen auf uns zukommen, nützt es auch nichts.“ Er wundere sich, dass die Beanstandungen auf einmal auf den Tisch kämen. Sechs Jahre lang sei alles in Ordnung gewesen.

Umweltaspekt als ein Grund gegen die Änderung

Hier hakte Bürgermeister Stefan Keil ein: „Es ist gesetzlich geregelt, was bebaute Fläche ist. Das muss nicht diskutiert werden.“ Joachim Kiewel (SPD) bemängelte die fehlende Kommunikation und Christine Leithe (FWV) sagte, man sei bei einer Grundflächenzahl von 0,3 gewesen und ihr sei tatsächlich nicht bewusst gewesen, dass Pflastersteine auch zählen. „Heute würde ich 0,4 wählen.“

Eine Änderung habe allerdings einen gewissen Symbolcharakter und treffe ein Stück weit alle, die sich an die bisher geltenden Vorgaben gehalten haben. „Aber ich möchte auch keine acht weiteren Fälle. Ich hoffe, dass die Bauherrschaft mit viel Bepflanzung auf Grün setzt“, so Leithe. Sabine Hins (FGL) erklärte, schon aus umwelttechnischen Gründen sei sie dagegen, noch mehr Fläche zu versiegeln.

Auf Bauherren kommen keine Kosten zu

Auch Nikolaus Langner (CDU) bekräftigte, Vorschriften sollten einhalten werden. „Aber wir sind auch lernfähig. Wenn viele nicht zurechtkommen, sollten wir auch in die Richtung gehen – auch wenn Leute, die sich drangehalten haben, irgendwie bestraft werden.“

Zur Frage, ob sich betroffene Bauherren an den Kosten beteiligen müssten, da die Gemeinde Geld für deren Eigeninteressen ausgebe, oder ob mögliche Ausgleichsmaßnahmen diesen Bauherren angelastet würden, sagte der Bürgermeister: „Das muss die Verwaltung machen. Sie kann keine Kosten übertragen.“