Welche Zutaten braucht man, um ein leckeres Dinkel-Vollkornbrot zu backen? Welche unterschiedlichen Getreidearten gibt es? Wie sieht eine Backstube von innen aus? Und wann muss ein Bäcker eigentlich aufstehen? Dies und vieles mehr haben die Zweitklässlerinnen und Zweitklässler der Korbinian-Brodmann-Grundschule Hohenfels bei einem Ausflug in die Handwerksbäckerei Muthmann in Nenzingen gelernt.

Ernährungswissenschaftlerin Andrea Maier-Nöth, die die Schüler gemeinsam mit Klassenlehrerin Katharina Specker begleitete, schreibt in einer Pressemitteilung, die Kinder seien dort mit dem Thema gesunde und nachhaltige Ernährung und Lebensmittelkunde in Berührung gebracht worden.

Im Mittelpunkt stand dabei das Erkunden von gesunden Getreidesorten. Die Bäckerei hat über 25 Jahre Erfahrung im Backen mit Dinkel und bietet eine vielfältige Produktpalette an. Für die Backwaren würden ausschließlich regionale Zutaten und Dinkelmehl aus der Mühle verwendet, heißt es in der Mitteilung. Außerdem werde mit weiteren Getreidesorten wie Urkorn Emmer und Waldstaudenroggen sowie Mehl aus Lupinensamen gebacken.

Die Kinder wurden zunächst spielerisch an die Herkunft, die Grundlagen der Herstellung und die Vielfalt von Lebensmitteln am Beispiel von Brot herangeführt – eine spannende Reise vom Rohmaterial bis zum fertigen Endprodukt. Ulrike Muthmann erklärte den Kindern die einzelnen Getreidekörner, woher die Zutaten stammen und welche Brote in der Bäckerei angeboten werden. Uwe Muthmann beantwortete anschließend alle Schülerfragen zu den riesigen Maschinen oder zum Arbeitsalltag eines Bäckers.

Teig machen und backen

Die Schüler durften sogar gemeinsam mit ihm Brezeln, bei vielen Kindern gern gesehen, backen: Zutaten vermischen, Teig abmessen, kneten, formen und mit Körnern bestreuen. Nach einem kurzen Aufenthalt im Gärautomaten wurde das Brot in den riesigen Backofen geschoben. Während die Brote gebacken wurden, konnten die Kinder verschiedene Brote aus Dinkel, Emmer, Buchweizen und Lupinen probieren.

Besonders interessierten sich die Kinder laut Mitteilung auch für ungewöhnliche Rohstoffe wie gepuffter Bio-Dinkel, geröstete Kürbiskerne, Sesam und Sonnenblumenkerne, die sie gerne verspeisten. Einmal direkt in einer Backstube zu stehen, war für alle Teilnehmer des Ausflugs eine neue Erfahrung.

Und auch die Frage, wann ein Bäcker morgens aufstehen muss, wurde bei der Veranstaltung schließlich beantwortet: ungefähr um 24 Uhr, also mitten in der Nacht. Bäcker Uwe Muthmann betonte gegenüber den Kindern aber, dass man sich in diesem Beruf schnell an die ungewöhnlichen Arbeitszeiten gewöhne und er durch diesen Rhythmus seine Freizeit optimal gestalten und den Tag gut nutzen könne.