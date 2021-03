Michael Stadler, Carmen Haberland und Stefan Keil, die drei stärksten Kandidaten des ersten Wahlgangs in Orsingen-Nenzingen, beantworten im SÜDKURIER-Interview erneut Fragen. Es geht zum Beispiel um die wichtigsten Themen, die die Bürger genannt haben, oder den Wohnort des Bürgermeisters. Der zweite Wahlgang ist am Sonntag, 28. März.

Der zweite Wahlgang findet in wenigen Tagen statt: Am Sonntag, 28. März, entscheidet sich endgültig, wer das neue Gemeindeoberhaupt von Orsingen-Nenzingen wird. Fünf der ursprünglich zehn Kandidaten treten nochmal an. Drei dieser fünf hatten im