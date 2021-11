Eltern aus Orsingen-Nenzingen sind sauer, dass es dieses Jahr keinen St. Martins-Umzug geben wird. Der Bürgermeister habe dies verboten, geht im sozialen Netzwerk Facebook herum. Eine Mutter aus Orsingen hat sich daher an den SÜDKURIER gewandt. „Wir als Eltern bedauern dies sehr, da sich die Kinder unglaublich auf das Ereignis freuen“, schreibt sie an die Lokalredaktion. Sie verweist darauf, dass die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg eine solche Veranstaltung nicht verbiete, sofern man sich an die 3G-Regel halte.

Bürgermeister Stefan Keil schildert auf SÜDKURIER-Anfrage die Hintergründe: Die Verantwortlichen der Kindergärten hätten sich bei der Verwaltung erkundigt, ob es einen Umzug geben könne oder es nicht sinnvoller wäre, einen Tag für die Kinder in den Kindergärten zu gestalten. „Somit mussten wir als Träger der Einrichtungen eine Entscheidung fällen und sahen in dem Vorschlag, das Fest nur unter den Kindern zu feiern, eine sinnvolle Möglichkeit“, sagt Keil. Er habe nur einem Konzept der Kindergärten zugestimmt. Eine E-Mail, die daraufhin von den Kindergärten an die Eltern gegangen sei, habe dann Missverständnisse verursacht.

Schutz der Kinder hat Priorität

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen ergänzt Keil: „Wir werden, wenn sich die Dinge nicht rasch ändern, in die Alarmstufe mit weiteren Einschränkungen rutschen.“ Es herrsche immer noch eine „epidemische Lage von nationaler Tragweite“. Deshalb betont Keil: „Oberste Priorität ist der Gesundheitsschutz der Kinder. Ebenso der Schutz der Erzieherinnen und Erzieher, um einen gesicherten Betrieb zu erhalten.“

Es müsse das Ziel sein, die Kindergärten und Schule so stabil wie möglich zu halten, um gegebenenfalls Teilschließungen oder Wechselunterricht in der Schule zu verhindern. Die Chance, dies zu erhalten, sei am besten, wenn die Kinder in ihren üblichen Gruppen seien und sich nicht bei einem Umzug untereinander oder mit Erwachsenen vermischen.