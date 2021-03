von SK/Claudia Ladwig

Bürgermeisterkandidat Stefan Keil

Bürgermeisterkandidat Stefan Keil wird am Mittwoch, 24. März, von 17 bis 19 Uhr vor dem Netto-Markt in Orsingen stehen. An zwei weiteren Tagen treffen ihn Bürger vor dem Nenzinger Rathaus. Vor dem Milchhäusle bot er in der vergangenen Woche Gespräche an. Ihn erreichten laut eigener Aussage auch per Mail viele Fragen zu unterschiedlichen Themen. Das zeige das Interesse der Bürger, sagt er.

Bürgermeisterkandidat Stefan Keil sprach in der vergangenen Woche in der Orsinger Ortsmitte mit interessierten Einwohnern. | Bild: Claudia Ladwig

Bürgermeisterkandidatin Carmen Haberland

Auch Carmen Haberland stand den Einwohnern erst vor dem Rathaus in Nenzingen Rede und Antwort, dann in Orsingen in der Ortsmitte. Die Bürgermeisterkandidatin habe viele Gespräche mit Personen, Einrichtungen, Unternehmen und Gemeinderäten geführt. In den nächsten Tagen mache sie weitere Besuche und sei per Mail oder Telefon erreichbar, so Haberland.